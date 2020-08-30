المشهد اليمني الأول/

وصف نائب وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ حسين العزي، مرتزقة حزب الإصلاح بأنهم تشويه كبير لسمعة اليمن وكذلك لسمعة الكذابين.

وجاءت سخرية العزي على خلفية تحريف المرتزقة لمسميات عديدة ومحاولتهم مغالطة الرأي العام، آخرها ادعاؤهم بأن المعسكر الذي حدث فيه انفجار يوم الجمعة في مدينة مأرب، هو مسجد.

وقال العزي في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “للإخوانجية تحشدون القاعدة وداعش من كل جنس ولون ثم تسمونهم مقاومة، وتقولون عن الجيوش متعددة الجنسية جيش وطني، واليوم قد المعسكرات مساجد!”.

وأضاف أن “كلمة مسجد معناها بيت الله المفتوح لكل مسلم دون استثناء، ثم تقولون عن معسكركم المغلق عليكم مسجد!”.

واختتم تغريدته بمخاطبة مرتزقة العدوان الإخوانيين قائلاً: “صدقوني شوهتم ليس فقط سمعة اليمن، وإنما سمعة الكذابين أيضاً”.