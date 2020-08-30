شهدت محافظة صعدة اليوم الأحد، مسيرة جماهيرية حاشدة إحياء لذكرى عاشوراء ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام تحت شعار “هيهات منا الذلة “.

وفي المسيرة الحاشدة التي تقدمتها قيادة السلطة المحلية وشخصيات علمائية رفع المشاركون هتافات أكدت المضي في درب الإمام الحسين عليه السلام في الثورة والجهاد في وجه الطغاة والمستكبرين مهما كانت التضحيات.

وأشار محافظ صعدة محمد جابر عوض أن تضحيات شعبنا اليمني العظيم خلال هذا العدوان شبيهة بتضحيات الإمام الحسين عليه السلام ورفاقه ضد يزيد وزبانيته المجرمين .

وأكدت كلمة مناسبة عاشوراء التي القاها مدير عام مكتب الثقافة يحيى الحمزي أن إحياء هذه الذكرى هي واحد من تعابير حبنا وولائنا وارتباطنا بسيد الشهداء وبالمنهج والرؤية والموقف التي تحرك على أساسها ومن خلالها الإمام الحسين .

ولفت إلى أن المناسبة تعبير عن موقفنا المبدئي الإيماني ضد الظلم والظالمين في كل زمان ومكان ، مشيراً إلى ان الشعب اليمني قد حسم خيارها في التمسك بالإسلام الذي يحررنا من كل طواغيت الأرض .

وأكد التمسك بأعلام الهدى الذي يضمن للأمة تصحيح مسارها وسلامة موقفها واستقامتها وفق منهج الله ، مؤكداً ايضاً ان خيارنا هو الصمود والتحرك مهما كانت التضحيات والتحديات .

وألقيت خلال المسيرة كلمات وقصائد شعرية استعرضت محطات خالدة من حادثة كربلاء المؤلمة والدروس والعبر التي يجب على الأمة الإسلامية أن تستفيد منها خلال حركتها وثورتها في وجه الطواغيت والمجرمين.

محافظة صنعاء

شهدت محافظة صنعاء اليوم فعاليات جماهيرية بذكرى عاشوراء استشهاد الإمام الحسين عليه السلام تحت شعار ” هيهات منا الذلة”.

ورفع المشاركون في ساحات الفعاليات بذكرى التي اكتظت بآلاف المواطنين من كافة مديريات المحافظة لافتات تؤكد المضي في مسيرة الإمام الحسين عليه السلام في مقارعة الطغاة ونصرة الحق.

ورددوا هتافات المعبرة عن موقف اليمن الثابت والمبدئي المناهضة للسياسة الأمريكية في اليمن والمنطقة وتنديدا بالعدوان السعودي وجرائمه بحق الشعب اليمني.

وتطرق المتحدثون في الفعالية التي أقيمت في مديرية بني مطر، إلى السيرة العطرة للإمام الحسين وأهمية إحياء يوم عاشوراء لاستلهام دروس الصبر والصمود من حياته في مواجهة قوى الظلم والطغيان.

وفي الفعالية أشار أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة عبد القادر الجيلاني، إلى أبعاد ثورة الإمام الحسين ومظلوميته وما يتعرض له الشعب اليمني من عدوان وحصار وجرائم حرب ممنهجة على مرأى ومسمع من العالم.

أكد الجيلاني في الفعالية التي حضرها مدير المديرية عبدالقادر المحضار، أهمية استلهام الدروس والعبر من هذه الذكرى في تعزيز الصمود والثبات لمواجهة العدوان.

ولفت إلى حاجة الأمة لتجسيد أخلاق الإمام الحسين والعمل بمنهجه ومبادئ ثورته خصوصا والشعب اليمني يتعرض لعدوان وحصار للعام السادس.

كما أحيا أبناء مديرية سنحان بحضور وكيل المحافظة عبد القادر الشاوش ونائب مشرف المحافظة يحيى المؤيدي ذكرى عاشوراء.

وفي الفعالية تطرق وكيل المحافظة أحمد الصماط إلى شخصية الإمام الحسين ومكانته في الأمة وما تعرض له من مظلومية في فاجعة كربلاء.

وأشار إلى العلاقة التي تربط مرتكبو الجرائم ضد الإمام الحسين وبين مرتكبي الجرائم بحق الشعب اليمني.

وفي مديرية أرحب أقيمت فعالية بذكرى عاشوراء بحضور عضو مجلس الشورى عبد الجليل سنان ووكيل المحافظة محسن أبو هادي ومدير المديرية نصير الحباري، تناولت نماذج من دروس القيادة والتضحية والفداء من حياة الإمام الحسين عليه السلام.

وأشار وكيل المحافظة محمد الحباري، إلى أن إحياء ذكرى عاشوراء تعكس مكانة الإمام الحسين في قلوب اليمنيين والتأكيد على السير على نهجه ورؤيته في مواجهة التحديات.

كما أقيمت في مديرية بني حشيش فعالية بذكرى عاشوراء بحضور عضو مجلس الشورى فضل مانع ووكيل المحافظة جبران غوبر ومدير مكتب محافظ صنعاء صدام الفصيح ومدير المديرية محمد القاضي وأمين عام محلي المديرية إبراهيم الجيلاني.

وأكد مدير مكتب التربية بالمحافظة هادي عمار، أهمية إحياء هذه الذكرى لاستلهام الدروس والعبر من تضحية الحسين في مواجهة العدوان.

إلى ذلك نظمت فعالية في مديرية همدان بحضور وكيلي المحافظة محمد دحان وعلي الغشمي أكدت مضي الشعب اليمني في مواجهة العدوان بعزيمة وإرادة.

وفي الفعالية دعا زكريا الحوثي في كلمة المكتب الإشرافي إلى الاستفادة من المدرسة الحسينية في تعزيز التلاحم والاصطفاف والاستمرار في رفد الجبهات حتى تحقيق النصر.

وتناولت الفعالية التي أقيمت بمديرية الحيمة الداخلية بحضور مدير المديرية راجح أحمد راجح حالة الاستعباد التي تمر بها الأمة ما يستدعي إحياء مبادئ الثورة الحسينية والمضي علی نهج وفكر الإمام الحسين.

وحث وكيل المحافظة يحيى جمعان على التزود بشجاعة الإمام الحسين والسير على درب العظماء في تصحيح واقع الأمة.

وركزت الفعالية التي نظمت بمديرية بلاد الروس بحضور وكيل المحافظة عبد الملك الغربي على البعد التأريخي لإحياء ذكری استشهاد الإمام الحسين خصوصا والشعب اليمني يتعرض لعدوان وحصار.

وتطرق نائب مدير مكتب التربية بالمحافظة يحيى القنوص إلی التضحيات التي قدمها الإمام الحسين وأولاده وأحفاده كرموز للأمة في تجسيد الصبر في سبيل الله ومقارعة الطواغيت.

في حين أكدت فقرات وكلمات المشاركين في فعالية مديرية الحيمة الخارجية، أهمية التزود من مدرسة الإمام الحسين بفضائل الجهاد وقيم الصمود في الدفاع عن الوطن.

وأشاد وكيل المحافظة طالب دحان في الفعالية التي حضرها مدير المديرية طلال غوبر، بالصمود الأسطوري للشعب اليمني والبطولات التي يسطرها أبطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف الميادين.

وفي مديرية الحصن أقيمت فعالية بذكرى استشهاد الإمام الحسين، بحضور وكيل المحافظة يحيى السياني ومدير مكتب الأوقاف بالمحافظة أيمن شرف الدين، أشار فيها المشاركون إلى دلالات إحياء هذه الذكرى في مناصرة المستضعفين ومناهضة الطغاة.

كما أقيمت فعالية في بني بهلول بحضور وكيل المحافظة أبو نجوم المحاقري، أشارت إلى مظلومية الإمام الحسين عليه السلام والدروس والعبر من حياته.

وتطرقت فعالية ذكرى عاشوراء لأبناء مديرتي مناخة وصعفان إلى ما تتعرض له الأمة العربية والإسلامية من مؤامرات وضعف في مسارها وأهم الدروس المستلهمة من أحداث عاشوراء في لم شمل أبناء الأمة.

وأكد مديرا مناخة وصعفان علي غالب ومنير الكبسي ومسئول المكتب الإشرافي للمديريتين عبدالله المروني، أن الإمام الشهيد الحسين عليه السلام يظل الأسوة في الفداء والتضحية والصمود في مواجهة قوى الباطل.

كما أقيمت بمديريات نهم وخولان وجحانة وبني ضبيان والطيال فعاليات في ذكرى استشهاد الإمام الحسين، تطرقت إلى ما يعانيه الشعب اليمني وما يتعرض له من حرب إبادة جماعية وحصار من قبل تحالف العدوان لرفضه الظلم والاستبداد.

وأكدت كلمات المشاركون في الفعاليات ضرورة تنظيم الفعاليات والندوات الفكرية والثقافية وتعزيز جهود التحشيد والتحرك لرفد الجبهات.

تخلل الفعاليات بحضور قيادات وممثلي السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية والمشائخ والشخصيات الاجتماعية.. فقرات إنشادية وقصائد عبرت عن أهمية هذه الذكرى.

أمانة العاصمة

شهدت العاصمة صنعاء اليوم الأحد، فعاليات خطابية وثقافية بذكرى عاشوراء يوم استشهاد الإمام الحسين عليه السلام تحت شعار “هيهات منا الذلة”.

وأكد المشاركون في الفعاليات بحضور قيادات ومسئولي الدولة والسلطة المحلية بأمانة العاصمة ووكلاء الأمانة ومدراء المديريات والمكاتب التنفيذية وأعضاء المجالس المحلية وعقال ووجهاء، أهمية إحياء هذه الذكرى لاستلهام الدروس والعبر من سيرة ونهج الإمام الحسين وثباته في مقارعة الظلم والطغيان ونصرة المستضعفين.

وأشاروا إلى ضرورة استغلال هذه الذكرى في رفد الجبهات بالمال والرجال والعتاد لتعزيز عوامل الصمود والثبات في مواجهة قوى العدوان ومرتزقته حتى تحقيق النصر المؤزر.

حيث أحيت مديرية بني الحارث اليوم بحضور أمين العاصمة حمود عباد والمشائخ والوجهاء والأعيان والشخصيات الاجتماعية، ذكرى عاشوراء.

وفي الفعالية أشار مدير المديرية حمد بن راكان الشريف إلى مكانة الإمام الحسين عليه السلام في نفوس اليمنيين و الذين يستلهمون من ثورته الصمود والثبات في وجه العدوان.

وأوضح أن ثورة الحسين وشخصيته كانت وما تزال تمثل أنموذجاً لكل أحرار العالم يستوحون منها مبادئ الحرية والتضحية في مقارعة الظالمين والطغاة من تحالف العدوان .. مشيراً إلى أن اليمنيين كما ناصروا الرسول والإمام علي عليه السلام وقفوا إلى جانب الحسين رضي الله عنه واستشهدوا وهم يذودون عنه في كربلاء.

فيما استعرض محمد شرف الدين في كلمة أبناء المديرية إلى أن إحياء ذكرى عاشوراء، لارتباط اليمنيين بنهج الحسين وثورته في مواجهة الباطل والوقوف إلى جانب الحق، وتخليداً لمواقف الحسين عليه السلام ومظلوميته وتعبيراً عن الموقف الإيماني لأبناء الشعب اليمني في مواجهة الظالمين.

وأكد اعتزاز الشعب اليمني بدينه وهويته وتمسكه بنهج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وآل بيته والمبادئ التي ساروا عليها في محاربة طواغيت الأرض .. لافتاً إلى الاستعداد لنهج الإمام الحسين عليه السلام في الفداء والتضحية في مواجهة قوى العدوان والإرتزاق.

ونظمت مديرية السبعين فعالية خطابية بذكرى إستشهاد الإمام الحسين, بحضور وزير التربية والتعليم يحيى الحوثي ونائب وزير الثقافة محمد حيدرة ورئيس الهيئة العامة للزكاة الشيخ شمسان أبو نشطان.

وفي الفعالية التي شارك فيها وكيل أول أمانة العاصمة محمد الصرمي ووكيل مصلحة الجمارك عدنان الغفاري, أكد عضو رابطة علماء اليمن طه الحاضري, أن ثورة الحسين ستظل خالدة تستلهم منها الأجيال دروس التضحية والفداء في مواجهة قوى الطغيان والاستكبار.

وأشار إلى الصمود وقوة التضحية التي يجسدها الشعب اليمني ويستمدها من ثورة ونهج الإمام الحسين عليه السلام.

فيما أكد مدير مديرية السبعين محمد الوشلي, أهمية استلهام الدروس والعبر من ذكرى عاشوراء في مواجهة الباطل ومقارعة الظالمين .. مشيراً إلى حجم المظلومية التي تعرض لها الإمام الحسين وتضحيته في إصلاح أوضاع الأمة ونصرة قضاياها.

إلى ذلك نظمت مديرية الثورة فعالية خطابية بمشاركة عدد من الوزراء وأعضاء مجلسي النواب والشورى, أكد خلالها العلامة حمود الأهنومي في كلمة الفعالية ضرورة أخذ العبر والدروس من ذكرى عاشوراء لمقارعة الباطل والطغاة ونصرة المظلومين.

وأشار إلى أهمية إحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين لتذكير الأمة بواقع مظلومية كربلاء .. مؤكداً السير على نهج الإمام الحسين في مواجهة الغزاة والمحتلين.

وتطرق الأهنومي إلى دلالات ومعاني هذه الذكرى في العطاء والتضحية والدفاع عن الحق ومواجهة الظالمين والمستكبرين .. مؤكداً استمرار أبناء اليمن في تقديم التضحيات لمواجهة أعداء الإسلام والمسلمين.

كما نظمت مديرية التحرير فعالية خطابية بذكرى إستشهاد الإمام الحسين، بحضور وزير الخدمة المدنية الدكتور إدريس الشرجبي ووكيلي الأمانة عبداللطيف العمري والأوقاف الشيخ صالح الخولاني ومدير المديرية مقبل جعامل وأمين محلي المديرية محمد عاطف.

وأشار وكيل أمانة العاصمة محمد البنوس والوكيل المساعد لوزارة الأوقاف عبدالله الهاد، إلى أن إحياء هذه الذكرى، يؤكد ارتباط أبناء اليمن بالإمام الحسين ونصرتهم لآل البيت.

وأوضحا أن الشعب اليمني يعيش مظلومية كربلاء منذ ستة أعوام جراء ما يتعرض له من عدوان بقيادة السعودية والإمارات، برعاية أمريكية إسرائيلية.

ولفت البنوس والهادي، إلى التضحيات التي يقدمها الشعب اليمني اليوم والتي تعتبر امتدادا لتضحية الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء.

وفي مديرية شعوب نظم المجلس المحلي والمكتب الإشرافي بالمديرية اليوم, فعالية خطابية لإحياء ذكرى عاشوراء يوم إستشهاد الإمام الحسين عليه السلام.

وفي الفعالية التي حضرها رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بمحلي الأمانة حمود النقيب والوكيلان علي اللاحجي وهاشم الوزير, أشار القائم بأعمال وزير السياحة أحمد العليي ووكيل هيئة الزكاة علي السقاف, إلى أهمية إحياء هذه الذكرى لاستلهام الدروس والعبر في السير على نهج الإمام الحسين.

وتطرقا إلى مقتطفات من سيرة الإمام الحسين واستبساله في مقارعة الطغاة وأوجه الشبه بين ما تعرض له الحسين وما يتعرض له اليمن من عدوان وجرائم من قبل تحالف العدوان بقيادة السعودية والإمارات.

وأكدا أهمية الاقتداء بنهج الإمام الحسين عليه السلام ومواصلة الصمود واستمرار رفد الجبهات بالمال والرجال لمواجهة العدوان وإفشال مخططاته.

وأكد أبناء مديرية شعوب, أهمية إحياء الذكرى لاستلهام الدروس والعبر من سيرة الإمام الحسين عليه السلام وتضحيته في الدفاع عن الحق ونصرة المظلومين والمستضعفين.

واعتبروا ثورة الإمام الحسين عليه السلام أعظم ثورة في وجه الظلم والطغيان ومدرسة في التضحية والعطاء.

تخلل الفعالية التي حضرها مدير المديرية مهدي عرهب وأعضاء المجلس المحلي والمكتب الاشرافي ومدراء المكاتب التنفيذية ووجهاء وعقال وأبناء المديرية, قصيدة شعرية وفقرة إنشادية لفرقة الشهيد القائد بعنوان ” مآسي الوجود”.

فيما نظم المجلس المحلي والمكتب الاشرافي بمُديّرية الوُحدة بأمانة العاصمة اليوم فعالية خطابية بذكرى عاشوراء تحت شعار “يمن الإيمان .. ثورة على خُطى الحسين”.

وفي الفعالية التي حضرها رئيس اللجنة العليا للإنتخابات القاضي محمد عبد الله السالمي ومحافظ عدن طارق سلام ونائب وزير حقوق الإنسان علي الديلمي ورئيس غُرفة عمليات الطوارئ بالأمانة عبدالوهاب شرف الدين, أكد مدير المديرية صالح الميسري أن إحياء ذكرى إستشهاد الإمام الحسين، تأتي لاستلهام الدروس من تضحيته في نصرة المظلومين.

وأشار إلى أن تكالب الأعداء على الإمام الحسين لم يثنيه عن موقف الحق .. مؤكداً أهمية الاقتداء بنهج الحسين في صموده ومواجهته للطغاة والمستكبرين.

بدوره تطرق المشرف الاجتماعي بالمديرية إبراهيم البوصي, إلى نهج الإمام الحسين في مواجهة قوى الطغيان .. مؤكداً استمرار الصمود والثبات في مواجهة العدوان ورفد الجبهات بالمال والرجال حتى تحقيق النصر المؤزر.

ودعا أبناء مديرية الوحدة إلى التحرك الميداني لمواجهة قوى العدوان برفد الجبهات بالمال والرجال حتى دحر العدوان.

تخلل الفعاليّة قصائد شعرية وفقرات انشادية معبرة.

وفي ساحة باب اليمن بمديرية صنعاء القديمة، أحيا أبناء المديرية فعالية بذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام.

وفي الفعالية التي حضرها مدير المديرية أحمد الصماط, عبر مفتي الديار اليمنية العلامة شمس الدين شرف الدين, عن فخر واعتزاز أبناء اليمن بإحيائهم ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام وإعلان ولائهم لله ورسوله والسير على منهج آل البيت.

واعتبر إحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين، إحياء للقيم والمبادئ التي رسخها النبي عليه الصلاة والسلام وجسدها الحسين في صموده وصبره وثورته ضد الظلم والظالمين .. مشيراً إلى أن خروج الحسين كان للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وأوضح العلامة شرف الدين أن ثورة الحسين، لا تخص طائفة أو مذهب بعينه، ولكنها تمثل أمة الإسلام باعتباره قدوة في التضحية والشجاعة والفداء .. مبيناً أن واجب الأمة الاستفادة من هذه الذكرى في تسخير الطاقات والجهود وتوجيهها نحو أعدائها في مواجهة العدوان وطرد المحتلين الأمريكان واليهود من أرض العرب والمسلمين وتحرير فلسطين.

من جانبه لفت المشرف الاجتماعي بالمديرية محمد حجر, إلى أن استشهاد الحسين عليه السلام لم يكن حدثاً عابراً .. مؤكدا أهمية إحياء هذه الذكرى للتزود من قيم ومعاني الحق والخير والشجاعة والإقدام والتضحية واستلهام العبر والدروس في تعزيز الصمود والثبات على الحق ومواجهة العدوان.

فيما أحياء أبناء مديرية معين ذكرى يوم عاشوراء واستشهاد الإمام الحسين عليه السلام، بفعالية خطابية وثقافية.

وفي الفعالية اعتبر عضو المكتب السياسي لأنصار الله حسن الصعدي, إحياء هذه الذكرى تخليدا لمواقف الإمام الحسين عليه السلام .. مؤكداً السير على نهج الإمام الحسين في تقديم التضحيات وقوافل البذل والعطاء للدفاع عن الوطن وسيادته واستقلاله.

وبين أن إحياء ذكرى عاشوراء يعبر عن مدى ارتباط اليمنيين بسيد الشهداء الحسين عليه السلام والمضي على نهجه.

تخلل الفعالية بحضور مدير المديرية عبد الملك الرضي ومشرف المديرية سامي شرف الدين وأعضاء المجلس المحلي ومدراء وموظفي المكاتب التنفيذية والشخصيات الإجتماعية, قصيدة وفقرات إنشادية معبرة.

كما أٌقيمت بمديرية آزال بأمانة العاصمة اليوم فعالية بذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام.

وفي الفعالية التي حضرها مدير مديرية آزال عبدالعزيز شعلان ومدراء المكاتب التنفيذية والوجهاء والعقال وأبناء المديرية, أكد أمين محلي المديرية عادل الشعثمي أهمية إحياء هذه الذكرى واستلهام دروس العزة والتضحية في الصمود لمواجهة العدوان.

فيما أكد رئيس مجلس التلاحم القبلي بالأمانة ناجي السلامي وهاشم شرف الدين عن أبناء المديرية, أهمية استلهام الدروس والعبر من سيرة الإمام الحسين والسير على نهجه لنصرة الحق والمظلومين.

وأشارا إلى دلالات ومعاني إحياء هذه الذكرى في إحياء ثورة الحق ضد الباطل والإيمان ضد النفاق وتصحيح مسار الأمة.

إلى ذلك اعتبر نائب وزير الأوقاف والإرشاد العلامة فؤاد ناجي ورئيس مصلحة الجوازات اللواء عبدالكريم المروني, ذكرى استشهاد الإمام الحسين فرصة ينبغي الاستفادة منها في رفد الجبهات بالرجال والعتاد والمال لدعم الصمود في مواجهة العدوان.

وأشار العلامة ناجي واللواء المروني في فعالية بذكرى عاشوراء بمديرية الصافية، بحضور عضو مجلس النواب صالح أبو عادل ووكيل الأمانة عبدالفتاح الشرفي ورئيس غرفة الطوارئ عبدالوهاب شرف الدين ومدير المديرية ناجي الشيعاني، إلى أهمية تجسيد تضحية الإمام الحسين في الدفاع عن الحق ونصرة المستضعفين ومقارعة الطغاة والمستكبرين.

ريمة

نظمت بمديريات محافظة ريمة اليوم فعاليات احتفائية ثقافية بذكرى عاشوراء تحت شعار “هيهات منا الذلة”.

وفي الفعاليات التي حضرها قيادات المجالس المحلية والإشرافية بالمحافظة والمديريات، ألقيت العديد من الكلمات أشارت إلى أهمية إحياء هذه الذكرى لاستلهام الدروس والعبر في مواجهة الطغاة والمستكبرين.

وأكدت الكلمات أن الإمام الحسين رضي الله عنه دفع حياته ثمناً لإعلاء كلمة الله والتفريق بين الحق والباطل ومقارعة الظالمين.

وتطرقت الكلمات إلى حجم المظلومية التي تعرض لها الإمام الحسين والذي لا تختلف عن مظلومية الشعب اليمني وما يتعرض له اليوم من عدوان وحصار، ما يتطلب الصمود والثبات في مواجهة قوى الغزو والاحتلال وإفشال مخططاته التي تستهدف اليمن ونسيجه الاجتماعي.

وأكد المشاركون في الفعاليات تمسكهم بمبدأ وقيم وأخلاق الإمام الحسين في مواجهة قوى الغزو والاحتلال.. لافتين إلى حاجة الأمة اليوم للتزود من سيرته ونهجه في نصرة الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.