أحياء أبناء محافظة عمران اليوم الأحد، ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، تحت شعار “عاشوراء تضحية وانتصار”.

وأشار محافظ عمران الدكتور فيصل جعمان في الفعالية التي حضرها عضو مجلس الشورى أحمد الزبيري ووكلاء المحافظة أمين فراص وعبد العزيز أبو خرفشة وعبدالرحمن الغولي، إلى أهمية استحضار الهدف السامي والغاية التي خرج من أجلها الإمام الحسين ثائراً مجاهداً على الفساد والفاسدين.

وأكد أهمية استلهام الدروس من شجاعة الإمام الحسين في مواجهة قوى العدوان .. لافتا إلى أبعاد ثورة الإمام الحسين ومظلوميته وما يتعرض له الشعب اليمني من عدوان وحصار وجرائم حرب ممنهجة على مرأى ومسمع من العالم.

وألقيت في الفعالية كلمات تطرقت إلى المظلومية التي تعرض لها الإمام الحسين وكذا ما يتعرض له الشعب اليمني من عدوان وحصار، ما يتطلب الصمود والثبات في مواجهة قوى الغزو والاحتلال .

وأشارت إلى ما تتعرض له الأمة العربية والإسلامية من مؤامرات وضعف في مسارها..مؤكدة أهمية استلهام الدروس من عاشوراء في لم شمل أبناء الأمة.

وأكد المشاركون في الفعالية تمسكهم بمبدأ وقيم الإمام الحسين في مواجهة قوى الغزو والاحتلال .. لافتين إلى حاجة الأمة اليوم للتزود من سيرته في نصرة الحق.

حضر الفعالية مدراء المكاتب التنفيذية والمديريات والقيادات الأمنية والعسكرية والاجتماعية وجموع من مديريات المحافظة.

محافظة إب

أقيمت اليوم بمحافظة إب فعالية إحياء لذكرى عاشوراء وتنديدا بالتطبيع الإماراتي مع الكيان الصهيوني .

وفي الفعالية أكد محافظ المحافظة عبدالواحد صلاح أن إحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين بن علي رضى الله عنه يذكر الأمة بمواقف العزة والكرامة والثبات في مقارعة الظلم والطغيان، مشيراً إلى أن مايتعرض له الشعب اليمني من ظلم وعدوان امتداد لما تعرض له الإمام الحسين .

وجدد موقف أبناء محافظة إب الثابت في مواجهة قوى العدوان والاستكبار العالمي والانتصار للوطن وأنهم في مقدمة الصفوف للدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره ودحر الغزاة والمحتلين مهما بلغت التضحيات.

وحث محافظ إب على بذل المزيد من الجهود لرفد جبهات العزة والشرف بالمال والرجال وقوافل العطاء لتحرير كل شبر من أرض الوطن .

بدوره أشار المسؤول الاجتماعي للمحافظة يحيى القاسمي إلى أن أهمية إحياء ذكرى عاشوراء لاستلهام الدروس من مسيرة سيد الشهداء الإمام الحسين بن على في مقارعة الطغاة والمستكبرين وإظهار الارتباط به .

وأكد أن الشعب اليمني لن يفرط في عزته وكرامته مهما تمادت قوى العدوان في ارتكاب جرائمها وأن خياره الثبات والصمود في مواجهة العدوان.

ونوه الى رفض أبناء اليمن القرار الإماراتي بالتطبيع مع الكيان الإسرائيلي المغتصب للأراضي العربية والمقدسات الإسلامية .

وأكد البيان الصادر عن الوقفة موقف الشعب اليمني الثابت إزاء القضية الفلسطينية والمقدسات الإسلامية، ومناهضة الهمجية الأمريكية الاستعمارية التي تستهدف بلدان المنطقة والأمة بالفتن والحروب .

وشدد البيان على الرفض التام والقاطع للتطبيع مع الكيان الصهيوني واعتبار التطبيع خيانة لله والرسول والقضية الفلسطينية .

ودعا إلى رفد الجبهات وتعزيز الجبهة الداخلية ووحدة الصف للتصدي للعدوان الأمريكي السعودي الغاشم .

وعقب الفعالية نظم المشاركون مسيرة راجلة للتنديد بجرائم العدوان بحق الشعب اليمني وقرار التطبيع بين النظامين الإماراتي والإسرائيلي.

حضر الفعالية عدد من وكلاء المحافظة والمشرف العام يحيى اليوسفي ومدراء المكاتب التنفيذية والمديريات والقيادات العسكرية والأمنية والمشائخ والشخصيات الاجتماعية .

محافظة ذمار

أحيت محافظة ذمار اليوم ذكرى استشهاد الإمام الحسين رضى الله عنه بفعالية جماهيرية حاشدة بمدينة ذمار.

وخلال المهرجان الذي حضره عضوا مجلس الشورى محمد الغراسي وعبده الفقيه، أشار المحافظ محمد ناصر البخيتي إلى أهمية استلهام الدروس والعبر من هذه الذكرى الهامة في التاريخ الإسلامي.

وأكد أن الشعب اليمني سيظل مدافعا عن الأرض والعرض والسير على نهج الإمام الحسين في الانتصار لقضايا الامة ولن يركع أو يخضع لقوى العدوان.

وقال” إن الشعب اليمني يستلهم من ثورة الإمام الحسين رضي الله عنه الصمود والثبات في مواجهة العدوان ” .. حاثاً على تعزيز الصمود والثبات ورفد الجبهات بالرجال والمال والحفاظ على الانتصارات التي تتحقق في مختلف جبهات العزة والبطولة.

ولفت محافظ ذمار إلى أن موازين القوى بدأت في التغير لصالح الشعب اليمني وعلى الشعب اليمني مواصلة الصمود والثبات من خلال استمرار رفد الجبهات وبما يسهم في التعجيل بعوامل النصر.

ودعا الجميع إلى الإسهام في برامج المرابطة في الجبهات لتعزيز الصمود والحفاظ على ما تحقق من انتصارات والإنطلاق نحو تعجيل حسم المعركة.

فيما أشار مسئول الوحدة الثقافية عبدالله اللاحجي إلى أن إحياء هذه الذكرى يعبر عن الحب والارتباط والولاء لسيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام وكذا الارتباط بالرؤية والموقف الذي تحرك على أساسه ومن خلاله وهي رؤية القرآن الكريم ومسلك الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

وأكد أهمية التمسك بنهج الإمام الحسين لضمان تصحيح مسار الأمة وسلامة مواقفها واستقامتها وفق النهج المبين لتحقيق الحرية والعزة والكرامة والاستقلال.

وألقيت خلال الفعالية قصيدة شعرية عبرت عن أهمية الذكرى وأهميتها في استلهام الدروس والعبر للانتصار لقضايا الأمة.

محافظة تعز

نظم أبناء مديريات التعزية وحيفان وخدير بمحافظة تعز اليوم فعالية جماهيرية في ذكرى عاشوراء.

وفي الفعالية أكد مشرف مديرية التعزية الدكتور محمد الذيباني والشيخ علي السروري عن العلماء، وأنس سعيد عن المشاركين، أهمية إحياء هذه الذكرى في استلهام الدروس والعبر من مواقف وسيرة الإمام الحسين في مواجهة الطغاة والمستكبرين ونصرة الحق والوقوف في وجه الباطل.

وأشارت الكلمات إلى أن واقع اليمانيون اليوم يجسدون اسمى القيم والمواقف الكربلائية في مواجهة طغاة العصر.. مشيرين إلى أهمية إحياء هذه المناسبة والاستفادة منها بالتزود بقوة الإرادة وصلابة الموقف والثبات في مواجهة العدوان الامريكي الاسرائيلي ونعالهم في المنطقة

ولفت المشاركون إلى إن إحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام التي هي مدرسة للتعلم ونحن اليوم في أمس الحاجة للتعلم من هذه المدرسة الحسينية”، مؤكدين ضرورة إحياء المناسبة بالصمود والصبر في مواجهة قوى العدوان.

واضافت الكلمات إلى المراحل التاريخية التي جرت قبل فاجعة كربلاء ذكرى يوم عاشوراء وما مثلته هذه الواقعة من مفصل تاريخي في مسيرة البشرية والمسلمين على وجه الخصوص وأهمية مواجهة الظلال والانحراف الذي حاول أعداء الدين والأمة إعادته وتكريسه في واقع المجتمع كي يسهل الإنحراف بهم عن الأهداف الأساسية للدين الإسلامي.

وأشارت الكلمات إلى ما يتعرض له الشعب اليمني من عدوان غاشم وجرائم بشعة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تتطلبه المرحلة من الصمود والثبات في مواجهة الظلم والطغيان، حتى تحقيق النصر.

وأدانت كل أنواع التطبيع مع العدو الإسرائيلي التي تورطت بها بعض الأنظمة العميلة.

محافظة الحديدة

أحيت محافظة الحديدة اليوم الأحد، فعالية بذكرى عاشوراء يوم استشهاد الإمام الحسين عليه السلام تحت شعار “هيهات منا الذلة”.

وفي الفعالية أشار القائم بأعمال المحافظ محمد عياش قحيم إلى أهمية إحياء هذه الذكرى لاستلهام الدروس من تضحية الإمام الحسين رضي الله عنه في مقارعة الظلم والطغيان.

واعتبر إحياء يوم استشهاد الإمام الحسين، محطة للتزود بالقيم والمبادئ التي سار عليها في نصرة المستضعفين ومواجهة المستكبرين.

وتطرق قحيم إلى أن ذكرى عاشوراء منطلقا للأمة العربية والإسلامية في رفض الهيمنة والاستكبار ومواجهة قوى الضلال والاستعمار.

وأكد أن اليمنيين وهم يحيون ذكرى عاشوراء رغم الظروف الصعبة التي يمرون بها، يقدّمون صورة عن وعيهم وصدق مشاعرهم وولائهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعدم ارتهانهم لأعداء الأمة.

وفي الفعالية التي حضرها وكلاء المحافظة ومدراء المديريات والمكاتب، استمع الحاضرون إلى كلمة مسجلة لقائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين حول ثورة الإمام الحسين عليه السلام وتضحياته في إصلاح مسار الأمة.

تخلل الفعالية فقرات وأناشيد معبرة في مضمونها عن أهمية الذكرى.

محافظة الجوف

أقيمت في مدينة الحزم بمحافظة الجوف اليوم الأحد، فعالية خطابية بذكرى عاشوراء يوم استشهاد الإمام الحسين عليه السلام تحت شعار “هيهات منا الذلة”.

وفي الفعالية التي حضرها وكلاء المحافظة ومدراء المديريات والمكاتب التنفيذية وأعضاء المجالس المحلية ومشائخ ووجهاء المحافظة، ألقيت كلمات أكدت أهمية إحياء ذكرى عاشوراء لاستلهام الدروس والعبر من سيرة ونهج الإمام الحسين وثباته في مقارعة الظلم والطغيان ونصرة المستضعفين.

وتطرقت الكلمات إلى مكانة الإمام الحسين عليه السلام في نفوس اليمنيين الذين يستلهمون من ثورته الصمود والثبات في وجه العدوان.

وأشارت إلى أن ثورة الإمام الحسين وشخصيته كانت وما تزال أنموذجاً لكل أحرار العالم يستوحون منها مبادئ الحرية والتضحية في مقارعة الظالمين.

تخلل الفعاليّة قصائد شعرية وفقرات إنشادية معبرة.

محافظة المحويت

نظم بمحافظة المحويت أمسية ثقافية مركزية في ذكرى استشهاد الامام الثائر الحسين بن علي عليهما السلام والتي اقيمت بصالة عجامة.

وفي الأمسية أكد المشاركون أن عشوراء مدرسة في الثورة والعطاء وتتجسد أهميتها في الاقتداء بهذه الشخصية الإنسانية العظيمة والتفاف الأمة حولها من أجل مناهضة قوى الاستكبار والهيمنة الأمريكية على الشعوب..

وأشاروا الى أنه كما بقي الامام الحسين ومن معه ذكرا وموقفا وتاريخا وانتهي يزيد ملكا وجبروتا ومن معه سيبقى اليمنيون وينتهي كل الطغاة بدء من امريكا واسرائيل وصولا لبني سعود وابناء زايد وانتهاء بالخونة والمرتزقة المنافقين.

كما نظم المجلس المحلي والمكتب الإشرافي بمديرية شبام كوكبان محافظة المحويت فعالية خطابية ثقافية لإحياء ذكرى عاشوراء ” استشهاد الإمام الحسين عليه السلام” تحت شعار “هيهات منا الذلة”.

وفي الفعالية أوضح المشاركون أهمية إحياء هذه الذكرى لاستلهام الدروس والعبر في السير على نهج الإمام الحسين والاقتداء بسيرته والمضي على نهجه قولا وفعلا ومواصلة الصمود في وجه العدوان واستمرار رفد الجبهات بالمال والرجال والعتاد حتى تحقيق النصر.

وشهدت مديريتي الخبت وحفاش بمحافظة المحويت فعاليات جماهيرية مركزية احياء لذكرى يوم عاشوراء ..

تأكيدا على ارتباط المجتمع اليمني بالثقافة القرآنية والنهج المحمدي وخط آل البيت عليهم السلام وإحياء ليوم الاباء يوم عاشوراء اليوم التاريخي الذي خرج فيه الإمام الحسين عليه السلام معلنا ثورته التاريخية ضد الطغيان وحول نظرية التاريخ يعيد نفسه من خلال ما يتعرض له الشعب اليمني العظيم من طغيان يكرس ذلك النهج اليزيدي بعدوانه الهمجي الظالم على الشعب اليمني المظلوم المطالب بالحرية والاستقلال وتجسيدا وإحياء ليوم عاشوراء.

وعبر المشاركون عن رفضهم للظلم والطاغوت المتمثل في طواغيت العصر الممتدين من زمن يزيد بن معاوية وحتى زمن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود فالامام الحسين عليه السلام قدم اروع مشاهد البطولة والتضحية في سبيل الله في مواجهة الظالمين.

المشاركون بعثوا برسالة للعدوان السعودي الامريكي مفادها مهما قتلتم ومهما دمرتم ومهما اجرمتم من أجل اركاعنا فسيبقى شعارنا” هيهات منا الذلة”.

إلى ذلك شهدت مديريتي بني سعد و ملحان بمحافظة المحويت فعاليات مركزية إحياء ليوم عاشوراء ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام بحضور جماهيري كبير أكد على أن عاشوراء كربلاء تاريخية لا يمكن أن تتكرر من جديد.

ففي مديرية بني سعد أقيمت فعالية مركزية بحضور عدد من الشخصيات الثقافية والتربوية وسلطة محلية وجمع كبير من أبناء المجتمع ألقيت خلال الفعالية كلمات أشارت إلى أن “شهر محرم من كل عام يحمل ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام.

واضافت الكلمات “نرى في الإمام الحسين (ع) علمًا وإمام حق، وتفريط الأمة فيما يمثّله موقعه من نور وهداية هو ما مكّن سلاطين الظلم والطغيان إلى الاستحكام على أمور الأمة”.

ولفتت إلى أن “شعبنا يعيش مأساة كربلاء، وأن ظلم يزيد يجسده تحالف العدوان بتوجيهات أمريكية، وأن الدماء التي تسفك في اليمني هي نفس الدماء التي سفكت في كربلاء”، وأكدت أن “الإمام الحسين (ع) يمثل قائدًا للأمة، وأن تضحيات شبعنا اليمني العظيم في مواجهة الأعراب هي امتداد لتضحيات الحسين (ع) في كربلاء وشعبنا معني بتقديم المزيد من التضحيات”.

وشدّدت الكلمات على أن “العدوان يخيّرنا بين السلة والذلة وخيارنا هو نفس خيار الإمام الحسين (ع) “هيهات منا الذلة”، والمضيّ في التصدي للعدوان السعودي الأمريكي”.

كما أقيمت في مديرية ملحان وقفة شعبية واسعة بحضور قيادة المديرية المحلية والاشرافية والقيت كلمات أشارت إلى أن شعبنا اليمني العظيم يعيش كربلاء جديدة و يواجه قوى الطاغوت و الاستكبار و النفاق الذين واجههم قبله سيد شباب أهل الجنة .

ولفت المشاركون إلى أن شعبنا اليمني المؤمن قدم التضحيات في سبيل الله كما قدمها الإمام الحسين لأن القضية هي القضية و المسيرة هي مسيرة واحدة ومن يتولى الله ورسوله و الإمام علي و أعلام الهدى فلن يكون إلا حرا عزيزا كريما و شعاره في هذه الحياة “هيهات منا الذلة” مهما كانت التحديات و مهما بلغ حجم التضحيات.