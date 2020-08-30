المشهد اليمني الأول/

تمكن أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية، اليوم الأحد، بعد معارك عنيفة وضارية من تحقيق إنتصارات عسكرية جديدة، وتطهير مديرية ماهلية جنوب محافظة مأرب بالكامل، وإسقاط أهم خطوط الدفاع عن المدينة، من الجهة الشمالية الغربية، وسط إنهيارات كبيرة في صفوف المرتزقة.

وأكد مصدر عسكري أن الجيش واللجان الشعبية تمكنوا خلال الساعات الماضية من السيطرة على منطقة الجوه في مديرية مدغل، التي تعد أهم وآخر الخطوط الدفاعية للمرتزقة شمال غرب مدينة مأرب، بعد ساعات من تحرير قرية آل بريك.

وأشار المصدر أن أبطال الجيش واللجان الشعبية يخوضون هذه الأثناء معارك عنيفة مع مرتزقة العدوان في آخر جيوب لهم بمديرية مدغل، ولا يزال التقدم مستمر لتطهير المديرية بالكامل.

وقال المصدر أن أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية، تمكنوا اليوم من تطهير وادي العمود مركز مديرية ماهلية أكبر مديريات محافظة مأرب.

وأوضح المصدر بأن الجيش واللجان الشعبية تمكنوا أيضاً من تطهير منطقة معشراء وسوق المحلل آخر معاقل مرتزقة العدوان في ماهلية جنوب محافظة مأرب، ويجري الآن تأمين المديرية بالكامل.

إلى ذلك، شن طيران العدوان السعودي الأمريكي اليوم الأحد 17 غارة على مناطق متفرقة بمحافظة مأرب.

وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن 11 غارة على مديرية مدغل وست غارات على مديرية ماهلية.

وأشار المصدر إلى أن غارات طيران العدوان خلفت أضرار بالممتلكات العامة والخاصة.