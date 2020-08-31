المشهد اليمني الأول/

قامت مليشيات حزب الإصلاح في مدينة تعز المحتلة، الأحد، بتصفية أحد قياداتها الميدانية المرتزقة، عقب اتهامه بالتمرد عليها.

وأفادت مصادر مطلعة بأن مليشيات حزب الإصلاح أقدمت على تصفية القيادي المرتزق سعيد شكير، الذي كان يقود أحد الفصائل المسلحة التي شاركت في اقتحام مواقع تابعة لمرتزقة ما يسمى اللواء 35 مدرع، في جبل يُمين بمدينة التربة.

وذكرت المصادر

أن مليشيات حزب الإصلاح وجهت بخروج حملة عسكرية لتعقب المرتزق شكير في مديرية الشمايتين، قبل أن تتبادل معه إطلاق النار ويصاب بعدة طلقات نارية في بطنه، فارق على إثرها الحياة.

وأضافت أن أسباب تمرد المرتزق شكير على مليشيات حزب الإصلاح تعود إلى تنصل المليشيات من وعودها له بتسليمه مسؤولية فرزة المخا، التي كان يديرها أحد مرتزقة ما يسمى اللواء 35، ليقرر الأخير مهاجمة إحدى النقاط التابعة للمليشيا في سوق السبت.