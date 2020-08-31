المشهد اليمني الأول/

أغلق المحتجون العسكريون في المحافظات الجنوبية المحتلة، الأحد، البوابة الرئيسيّة لمقر تحالف العدوان بمحافظة عدن المحتلة، احتجاجا على عدم استجابته بصرف مرتباهم المتأخرة منذ عدة أشهر.

وأفادت مصادر محلية بأن المئات من المتقاعدين العسكريين في المحافظات الجنوبية المعتصمين منذ عدة أشهر أمام بوابة تحالف العدوان بمدينة البريقة أغلقوا عددا من بواباته بشكل كامل.

وأضافت أن عملية الإغلاق تأتي في إطار الضغط والتصعيد الذي ينفذه المعتصمون أمام بوابة مقر التحالف منذ 5 تموز/ يوليو الماضي، تلبية لدعوة ما يسمى الهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن في المحافظات الجنوبية المحتلة

وكان المعتصمون قطعوا صباح الأحد الطريق إلى ميناء الزيت، وتم إغلاق بوابته الرئيسية لعدة ساعات للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة منذ كانون الثاني/ يناير 2020، متوعدين بالتصعيد في حال استمر تجاهلهم.

وتضم هيئة العسكريين الجنوبيين آلاف الجنود والضباط وقيادات عسكرية ممن تم تسريحهم بعد حرب صيف 1994.