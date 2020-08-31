المشهد اليمني الأول/

دفعت مليشيات حزب الإصلاح، الأحد، بتعزيزات عسكرية ضخمة إلى أطراف مدينة زنجبار، العاصمة الإدارية لمحافظة أبين المحتلة.

وذكرت وسائل إعلامية أن مليشيات الإصلاح أرسلت تعزيزات عسكرية تشمل عدداً من الأطقم العسكرية والمدرعات ومركبات تحمل ذخائر، قادمة من محافظة شبوة إلى منطقة الشيخ سالم بزنجبار.

وكانت مليشيات الإصلاح ومليشيات ما يسمى المجلس الانتقالي قد عززت قواتها، السبت، على خطوط التماس في منطقة الطرية والشيخ سالم، والتي تشهد مواجهات عنيفة وقصفاً متبادلاً بين مليشيات دول العدوان والاحتلال.