المشهد اليمني الأول/

دوت إنفجارات عنيفة، في وقت متأخر مساء الأحد، في مطار أبها الدولي بمنطقة عسير جنوب غرب المملكة السعودية، فيما هزت إنفجارات كبيرة ميناء ميدي، حيث تفيد المعلومات بانه هجوم يمني استهدف قوات البحرية السعودية المعادية.

وقال مغردون سعوديون على مواقع التواصل الإجتماعي، إن الإنفجارات هزت مدينة أبها، وتحدثوا انها ناجمة عن هجوم للجيش اليمني واللجان الشعبية بالصواريخ والطائرات المسيرة على المطار.

في حين زعم ناطق تحالف العدوان تركي المالكي عن اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من اليمن على مطار أبها الدولي، غير أن ناطق العدوان تحدث عن سقوط شظايا على المطار في حين أكد مغردون ان الإنفجار المدوي وقع في المطار.

فيما غيرت طائرات مدنية مسارات رحلاتها التي كانت في طريقها إلى مطار أبها الدولي.

إلى ذلك، تحدثت مصادر مطلعة عن مصرع العشرات من السعوديين وعشرات المرتزقة في هجوم للقوات البحرية اليمنية استهدف بارجة سعودية ومجموعة زوارق حربية قبالة ميناء ميدي شمال غرب اليمن.

وقالت المصادر إن دوي إنفجارات عنيفة وكبيرة هزت في وقت متأخر من ليل الأحد، ميناء ميدي بمحافظة حجة، مشيرة إلى أنه بحسب المعلومات الأولية يعتقد أنه هجوم بحري يمني استهدف بارجة وزوارق حربية تابعة لقوات تحالف العدوان “البحرية السعودية، في الميناء.

وأكدت المصادر أنه تم تدمير ونسف مجموعة من الزوارق الحربية السعودية ومصرع العشرات من السعوديين ومعهم عشرات المرتزقة كانوا على متنها، في الهجوم اليمني الذي استهدف قوات البحرية السعودية المعادية قبالة ميناء ميدي.