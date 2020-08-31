المشهد اليمني الأول/

أكد الإعلامي اليمني ياسر المهلل على حضور الإحتلال الإسرائيلي في مشروعه على الساحة اليمنية منذ بدء العدوان السعودي – الإماراتي حيث وصف هذا الحضور بالمتجذر والمتعمق.

وقال المهلل خلال مشاركته في برنامج المشهد اليمني على شاشة قناة العالم الإخبارية أن نتنياهو عبر مخاوف كيان الإحتلال الإسرائيلي عن توسع حضور النضال الثوري اليمني ليشمل كافة الجغرافيا اليمنية وينتزع القرار و السيادة اليمنية من أيدي الأدوات في الداخل او الادوات في الخارج التي تشتغل لصالح الإحتلال.

وتطرق المهلل الى إعلان عن موضوع التعاون الإسرائيلي الإماراتي وتزامنه مع التطبيع الإمارات مع كيان الإحتلال مضيفاً بأن هذا الإعلان يأتي ضمن منظومة عمل إستراتيجي وتشارك إستراتيجي بين هذه الدول وكيان الإحتلال.

وشدد المهلل بان اليمن يمتلك نقاط جغرافية مهمة وإستراتيجية منها ربط القارات وربط مسارات ضخ النفط الى العالم مضيفاً بأن هذه النقاط المهمة تثير إهتمام الإحتلال الإسرائيلي فلذلك يسعى الإحتلال بالتموضع في السواحل اليمنية خاصة جزيرة سقطرى وباب المندب والمسارات التي يعتبرها الإحتلال الإسرائيلي حيوية لمشروعه.