المشهد اليمني الأول

توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار حالة عدم استقرار الأجواء وهطول الأمطار المتفاوتة الشدة، تصاحبها الرياح الهابطة الشديدة والعواصف الرعدية على أجزاء واسعة من البلاد خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد في نشرته التحذيرية اليوم، أن الأمطار ستهطل على المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية وتمتد غرباً إلى السواحل الغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

وأشار إلى امتداد الأمطار شرقاً إلى أجزاء من هضاب وصحارى محافظات الجوف، مأرب، شبوة، حضرموت، لافتاً إلى احتمال هطول أمطار متفاوتة على أجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية وصولاً إلى المناطق الداخلية المحاذية لها.

وحذر المركز الوطني للأرصاد المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول.

ودعا المركز المواطنين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الصخرية والانخفاض في مدى الرؤية الأفقية والانزلاقات الطينية خاصة على الطرقات والمنعطفات الجبلية حفاظاً على سلامتهم وممتلكاتهم.

كما حذر المركز الوطني للأرصاد الصيادين ومرتادي البحر وربابنة السفن من سوء الأحوال الجوية والرياح الشديدة واضطراب البحر في المياه الإقليمية وفي أعالي البحار وشرق خليج عدن وما جاورها في أرخبيل سقطرى والسواحل والمناطق الشرقية والجنوبية.

وذكر البيان بأن الأمطار التي هطلت خلال الـ الـ 24 ساعة الماضية وتم قياسها في محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي: محطة مطار صنعاء 16.2، ذمار 12.0، السدة 11.4، حدة قطاع الأرصاد 10.1، المحويت 05.8، حجة 03.5، ريمة 03.5

إب 01.5 ملم ،عمران 00.4 ملم ، مبيناً أن أمطار متفاوتة الشدة هطلت على مناطق متفرقة خارج نطاق محطات الرصد الجوي.