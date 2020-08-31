المشهد اليمني الأول/ ورد الآن.. “تيليمن”تكشف عن سبب عطل الإنترنت في جميع محافظات الجمهورية اليمنية

أعلنت المؤسسة العامة للاتصالات والشركة اليمنية للاتصالات الدولية “تيليمن عن خروج 60% بالمائة من السعات الدولية للإنترنت قد خرجت عن الخدمة نتيجة قطع في أحد المسارات الدولية خارج اليمن.

ووضحت “تيليمن” أن العطل الخارجي في وصلات الانترنت الدولي أثر على حركة الانترنت في معظم محافظات الجمهوري.

كم أوضحت “تيليمن” بأنه يتم حاليا التواصل مع المزودين الدوليين والترتيب لتوفير بدائل عبر مسارات مؤقتة لحين إصلاح الخلل الفني وإعادة السعات الدولية الى وضعها الطبيعي.