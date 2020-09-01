المشهد اليمني الأول/

اصدر الديوان الملكي قرارات جديدة تجاه قيادات تحالف العدوان في اليمن، ومن هذه القرارات مايلي:

أولاً : أنهى الديوان الملكي خدمة الفريق الركن / فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود قائد القوات المشتركة لتحالف العدوان بإحالته إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق.

ثانياً : وافق الديوان الملكي على ما عرضه عليهم ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي بتكليف الفريق الركن / مطلق بن سالم بن مطلق الازيمع نائب رئيس هيئة الأركان العامة بالقيام بعمل قائد القوات المشتركة لتحالف العدوان.

ثالثاً : أعفى الأمير/ عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة الجوف من منصبه، واحاله للتحقيق.

رابعاً : إحالة كلاً من 1 ـ يوسف بن راكان بن هندي العتيبي، 2 ـ محمد بن عبدالكريم بن محمد الحسن، 3 ـ فيصل بن عبدالرحمن بن محمد العجلان، 4 ـ محمد بن علي بن محمد الخليفه للتحقيق.

خامساً : تولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استكمال إجراءات التحقيق مع كل من له علاقة بذلك من العسكريين والمدنيين، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم، ورفع ما يتم التوصل إليه.

سادساً : يبلغ أمر هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه من قبل الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز آل سعود