المشهد اليمني الأول/

قضّت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة بإدانة أحد الأشخاص بتهمة تشكيل عصابة منظمة ومسلحة للسرقة والحرابة ومعاقبته بالسجن سبع سنوات.

وقضى منطوق الحكم في الجلسة التي عٌقدت اليوم برئاسة القاضي محمد مفلح، بحضور وكيل النيابة أحمد القيز وعضو النيابة أحمد التعزي بإدانة “ع.ع.ج “38 عاما، بما نسب إليه في عريضة الدعوى الجزائية العامة المقدمة من النيابة العامة ومعاقبته بالسجن سبع سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليه ووضعه تحت رقابة الشرطة لمدة ثلاث سنوات مع أخذ ضمان و تعهد والتزام بحسن السيرة والسلوك وعدم الإخلال بالأمن والنظام العام ومصادرة المضبوطات المبينة بمحضر الضبط لخزينة الدولة وإتلاف البطائق والتصاريح المزورة.

وألزمت المحكمة المحكوم عليه دفع مبلغ مليون ريال للمجني عليه عبدالحميد ناجي دحوه مقابل تعويض مع إلزامه بتسليم أروش المجني عليه وفق التقرير الطبي الخاص به.

واستندت المحكمة في حيثيات الحكم إلى الأدلة المادية والتقارير الرسمية و اعترافات المدان التي قدمتها النيابة الجزائية.

وكانت النيابة الجزائية وجهت للمدان تٌهمة الاشتراك في عصابة مسلحة للقيام بأعمال إجرامية خلال الأعوام 2004م إلى 2013م بغرض الحرابة والنهب والسرقة للأموال الخاصة بالقوة وإطلاق النار والقتل العمد وحيازة المخدرات بقصد الاتجار بها والتزوير في محررات رسمية والشروع في قتل المجني عليه عبدالحميد ناجي دحوه.