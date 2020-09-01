المشهد اليمني الأول/

أتلف فرع مكتب الأشغال العامة القطاع الشرقي بمديرية شعوب بأمانة العاصمة اليوم 16 طناً من المواد الغذائية التالفة وغير الصالحة للاستخدام الآدمي.

وأوضح نائب مدير فرع مكتب الاشغال بالمديرية إبراهيم القليصي أنه تم إتلاف هذه المواد غير الصالحة للاستخدام الآدمي جراء تعرضها لسيول الأمطار، بعد استكمال الإجراءات القانونية.

وأكد استمرار الجهود وتشديد أعمال الرقابة الميدانية والتفتيش على المحلات والأسواق وضبط المخالفين بما يسهم في الحفاظ على صحة المستهلكين.

حضر الإتلاف ممثل النيابة العامة بمديرية شعوب وصنعاء القديمة ورئيس قسم صحة البيئة بمكتب الأشغال محمد البدوي ومدير مقلب الأزرقين صالح السريحي.