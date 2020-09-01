المشهد اليمني الأول/

ناقش لقاء حكومي اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، عدد من القضايا الوطنية الراهنة وعلى رأسها الأوضاع في جبهات مواجهة العدوان ومرتزقته.

حيث قدم نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع الفريق الركن جلال الرويشان، خلال اللقاء الذي حضره وزراء التخطيط عبدالعزيز الكميم والدولة عبدالعزيز البكير والدولة الدكتور حميد المزجاجي، عرضا عن أخر الانتصارات التي حققها أبطال الجيش واللجان الشعبية في كافة الجبهات خاصة في البيضاء إلى جانب الوضع الأمني في العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة وما تشهده من استقرار.

وأشار إلى الأنشطة المشبوهة للمحتلين وخاصة أنشطة الإمارات بسقطرى في إطار خططها المتماهية مع الكيان الصهيوني ضمن مشاريع المؤامرة على اليمن من خلال الرحلات التي يقوم بها خبراء إسرائيليين إلى الجزيرة في سياق المشروع الصهيوني وأطماعه التوسعية في المنطقة العربية .

وعرج الفريق الرويشان، على موضوع المهاجرين غير الشرعيين في مراكز الاحتجاز والسجون وضرورة التنسيق مع ممثل الأمم المتحدة ليز غراندي ومنظمة الهجرة الدولية للعمل على ترحيلهم إلى بلدانهم كون دخولهم لليمن يعتبر دخولا غير مشروع.

وجرى الاستماع إلى تقرير رئيس اللجنة المكلفة بالنزول إلى محافظة الحديدة، وزير الدولة الدكتور حميد المزجاجي، عن نتائج زيارته للمحافظة والأوضاع الإنسانية التي تعيشها الحديدة حاليا وأبنائها جراء استمرار النزوح وتدهور الوضع المعيشي للأغلبية الساحقة من أبنائها .. لافتا إلى وضع مدينة زبيد التاريخية والمخاطر التي يواجهها سورها ومبانيها وطرازها المعماري المميز بسبب السيول والأمطار، ما يستدعي تسخير الجهود الحكومية والأممية للحفاظ عليها .

وأشاد رئيس الوزراء، بالانتصارات الباهرة التي يحققها الجيش واللجان الشعبية وآخرها دحر تنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين من المديريات التي سيطرت عليها لفترة طويلة بمحافظة البيضاء.

وثمن الجهد الأمني الكبير الذي تقوده وزارة الداخلية لترسيخ الأمن والاستقرار في أمانة العاصمة والمحافظات .

وندد رئيس الوزراء بالتواجد الصهيوني في جزيرة سقطرى.. محملا عملاء ومرتزقة العدوان والاحتلال هذه الخطوة التي يقوم بها المحتل على أرض اليمن وما ستؤول إليه من مشاريع عدائية بحق اليمن والأمة العربية وأمنها القومي .