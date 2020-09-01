المشهد اليمني الأول/ عاجل ورد الآن.. بنك مركزي صنعاء يصدر إعلان سار.. وهذا ما سيحدث إبتداءاً من يوم غد عاجل ورد الآن.. بنك مركزي صنعاء يصدر إعلان سار.. وهذا ما سيحدث إبتداءاً من يوم غد

أعلن البنك المركزي اليمني في صنعاء، مساء اليوم الثلاثاء، لكافة التجار عن بيع الدولار لهم بسعر 600 ريال، في ظل تدهور قيمة الريال اليمني في عدن والمحافظات المحتلة وارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية.

وقالت لجنة مدفوعات البنك المركزي في تعميم لكافة تجار المواد الغذائية الأساسية أنها ستبيع الدولار لهم بسعر 600 ريال إبتداءاً من يوم غداً الأربعاء الموافق 2 سبتمبر 2020م.

يأتي ذلك في ظل تدهور سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية في المحافظات المحتلة، وارتفاع سعر السلع الغذائية الأساسية.