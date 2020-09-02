الرئيسية أخبار وتقارير إنفوجرافيك أبرز ما جاء في كلمة الرئيس المشاط خلال لقائه قيادات الأجهزة الرقابية”إنفوجرافيك” كلمة الرئيس المشاط أخبار وتقاريرإنفوجرافيك أبرز ما جاء في كلمة الرئيس المشاط خلال لقائه قيادات الأجهزة الرقابية”إنفوجرافيك” 2 سبتمبر، 2020 55 المشهد اليمني لأول/ أبرز ما جاء في كلمة الرئيس المشاط خلال لقائه قيادات الأجهزة الرقابية”إنفوجرافيك” أبرز ما جاء في كلمة الرئيس المشاط مقالات ذات صلةمقالات لنفس الكاتب الرئيس المشاط: كل شيء يتنافى مع ما يريده الله لصالح المجتمع يعتبر فسادا، ونسعى لعدم فتح مجال ولا ثغرة حتى لألف ريال يظلم بها... عاجل.. الرئيس المشاط يصدر قرار رئاسي جديد الرئيس مهدي المشاط: نريد قضاء عادلا وسريعا ومنجزا آخر الأخبار أبرز ما جاء في كلمة الرئيس المشاط خلال لقائه قيادات الأجهزة الرقابية”إنفوجرافيك” 2 سبتمبر، 2020 المشهد اليمني لأول/ أبرز ما جاء في كلمة الرئيس المشاط خلال لقائه قيادات الأجهزة الرقابية"إنفوجرافيك" جو بايدن يتهم ترامب بتمزيق أمريكا 2 سبتمبر، 2020 المشهد اليمني الأول/ اتهم المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن الرئيس دونالد ترامب بخلق الفوضى والعنف، وذلك على خلفية المواجهات المتواصلة بين أنصار حركة... إسرائيل تقطف ثمار التطبيع مع الإمارات بالتمدد إلى المياه والجزر اليمنية 2 سبتمبر، 2020 المشهد اليمني الأول/ قال تقرير حديث لمنظمة ساوث فرونت الأمريكية “SouthFront” أن إسرائيل والإمارات العربية المتحدة تعتزمان إنشاء مرافق استخباراتية مشتركة في جزيرة سقطرى اليمنية... السعودية.. لماذا حان الوقت لإقالة المعارضة العسكرية؟ 2 سبتمبر، 2020 المشهد اليمني الأول/ بعد اعتقال واحتجاز أكثر من 200 أمير سعودي في فندق الريتز بالسعودية واعتقال ولي العهد السابق وملاحقة الجبري وغيرها حان الوقت الآن... تصريحات الاحتلال الإسرائيلي تفند الرواية الإماراتية والتبريرات العربية للتطبيع 2 سبتمبر، 2020 المشهد اليمني الأول/ تحت مسميات عديدة وذرائع أقدمت دول عربية على تطبيع علاقاتها مع الاحتلال الإسرائيلي، والقاسم المشترك للتبريرات العربية للتطبيع "القضية الفلسطينية".. لاسيما اتفاق...