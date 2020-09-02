المشهد اليمني الأول/ تحت مسميات عديدة وذرائع أقدمت دول عربية على تطبيع علاقاتها مع الاحتلال الإسرائيلي، والقاسم المشترك للتبريرات العربية للتطبيع "القضية الفلسطينية".. لاسيما اتفاق...