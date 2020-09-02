المشهد اليمني الأول/

وزع الملف الفلسطيني لأنصار الله اليوم سلال غذائية، مقدمة هدية من السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي لأبناء الجالية الفلسطينية باليمن، تنفيذ مؤسسة الغوث التنموية الخيرية.

وخلال التوزيع الذي حضره عضو مجلس الشورى خالد أحمد الذهب، أوضح رئيس الملف الفلسطيني لأنصار الله حسن الحمران، أن المرحلة الخامسة من السلال الغذائية تستهدف 500 أسرة فلسطينية مقيّمة في اليمن، هدية من السيد القائد لتخفيف معاناة أبناء الجالية الفلسطينية.

واعتبر توزيع السلال الغذائية، أحد المشاريع والأنشطة التي ينفذها الملف الفلسطيني لأنصار الله، بما يعكس الاهتمام بالأسر الفلسطينية باليمن، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد جراء العدوان والحصار، وتفاقم الأوضاع المعيشية لليمنيين وأبناء الجالية الفلسطينية.

فيما ثمن ممثل حركة الجهاد الإسلامي أحمد عبدالرحمن بركة وممثل الجبهة الديمقراطية الشعبية الفلسطينية باليمن خالد خليفة، اهتمام السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي بالجالية الفلسطينية في اليمن ومبادرة الملف الفلسطيني لأنصار الله في توزيع سلال غذائية للمرة الخامسة، للتخفيف من معاناتهم.

وأكدا وقوف أبناء الجالية الفلسطينية باليمن إلى جانب الشعب اليمني إزاء ما يتعرض له من عدوان وحصار، منذ ما يقارب ست سنوات من التحالف السعودي الإماراتي، ونددا بالتطبيع الإماراتي الصهيوني وهرولة بعض الأنظمة العميلة للتطبيع مع إسرائيل.