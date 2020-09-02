المشهد اليمني الأول/

استقبل محافظ صنعاء عبد الباسط الهادي اليوم، 22 من أسرى الجيش واللجان الشعبية المفرج عنهم مؤخرا.

وفي اللقاء الذي حضره عدد من المسئولين والشخصيات الاجتماعية وذوي المفرج عنهم، أشاد المحافظ الهادي بتضحيات الأسرى في مواجهة قوى العدوان وأدواته.

ونوه بجهود القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى واللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التي أثمرت عن الإفراج عن الأسرى رغم مماطلة الطرف الأخر.

وأوضح محافظ صنعاء أن استمرار العدوان في ارتكاب جرائمه وحصاره علی الشعب اليمني لن ينال من صموده من مواجهة قوى العدوان.

فيما أشاد وكيل أول المحافظة حميد عاصم، بشجاعة الأسرى وثباتهم رغم ما تعرضوا له من معاناة في سجون العدوان.. لافتاً إلى تعنت العدوان في التعامل مع ملف الأسرى وعدم مبالاته بالأسرى التابعين له.

من جانبهم أكد الأسرى المحررين، المضي في درب العزة..لافتين إلى أن فترة بقائهم في سجون العدوان لم تزدهم إلا إيمانا وقوة وصموداً.