المشهد اليمني الأول/ لأول مرة في تأريخ اليمن والفلكي الشوافي يحذر.. وهذا ماسيحدث خلال الأيام القادمة الفلكي الشوافي يحذر.. وهذا ماسيحدث خلال الأيام القادمة

شهدت محافظة الضالع، عصر الثلاثاء تساقط الثلوج في عدة مناطق، واستمتع الكثيرون بالحدث النادر، رغم الرياح الشديدة والثلوج الكثيفة التي أغلقت بعض الطرق.

وقال سكان محليون أنهم شاهدوا تساقط ثلوجا كثيفة في مديرية جُبَنْ غطت الجبال والوديان لأول مرة تشهده محافظة الضالع”.

وغمرت مواقع التواصل الاجتماعي صور لجبال ووديان ومعالم تغطيها الثلوج، في أجزاء واسعة من مديرية جبن، حيث هرع السكان لتصوير التساقط المفاجئ للثلوج.

وفي السياق نفسه حذر الفلكي اليمني محمد عدنان الشوافي، خبير دولي في الفيزياء الفلكية والطاقة، المزارعين من تساقط الثلوج خلال الايام القادمة.

وتوقع في بلاغ صحفي، الاخوة المزارعين، احتمال هطول حبات البرد يرتفع الايام القادمة، مزيد من توخي الحذر”.