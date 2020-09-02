المشهد اليمني الأول/

في مبادرة إنسانية من طرف واحد و تنفيذاً لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي، أفرجت الأجهزة الأمنية بمحافظة تعز عن 20 أسيراً من أسرى المرتزقة.

و تم إطلاق سراح الأسرى بحضور عدد من الشخصيات الاجتماعية و الرسمية والأمنية، وجرى تسليمهم لأهاليهم من قبل أمن ومخابرات محافظة تعز.

وعبر الأسرى عن شكرهم و تقديرهم لقائد الثورة وللأجهزة الأمنية لما لاقوه من حسن التعامل، مطالبين الطرف الآخر سرعة الاستجابة لهذه المبادرة ومبادلتها بالمثل.

جدير بالذكر أن المبادرة تأتي بالتزامن مع ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام.