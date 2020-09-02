المشهد اليمني الأول/

نقل مصدر خاص عن نائب الرئيس التنفيذي في الشركة الإتصالات اليمنية (تليمن)عبد الرحمن حميد الدين، إنه خلال اليومين القادمين سيتم تقليص نسبة الخلل الحاصل في الانترنت، عبر ايجاد مسارات بديلة.

وأوضح في تصريح لـلمصدر” أن سبب خروج 60% من السعات الدولية للإنترنت في اليمن، سببب عطل فني في الكابل البحري IMWE الرابط بين مارسيليا والاسكندرية، مشيرا إلى أن هذه المشكلة مختلفة عن ما حصل للانترنت في يناير الماضي وهي أبسط منها.

وأكد حميد الدين أن شركة تليمن في تواصل مستمر مع الشركة المشغلة فالكون GCX، لإعادة خدمة الانترنت في اليمن.

وأعلنت المؤسسة العامة للاتصالات والشركة اليمنية للاتصالات الدولية (تيليمن)،الإثنين الماضي، أن 60% من السعات الدولية للإنترنت خرجت عن الخدمة.