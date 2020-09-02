المشهد اليمني الأول/

أتلف مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة صعدة اليوم في مقلب قحزة 57 طناً و 500 كيلو جراماً من المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية.

وأوضح مدير عام مكتب الصناعة بالمحافظة عبدالرحمن الصيلمي، أنه تم إتلاف المواد المنتهية والفاسدة من الألبان والعصائر ومشروبات الطاقة، بالتعاون مع الجهات المعنية بعد استكمال الإجراءات القانونية .

وأشار إلى أنه تم ضبط تلك المواد خلال النزول الميداني للرقابة على الأسواق وتفتيش المحال للتأكد من صلاحية المنتجات ومدى مطابقتها للمواصفات والمقاييس.

وأكد الصيلمي أن مكتب الصناعة والتجارة لن يتهاون في ضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحق التجار الذين يستغلون ظروف العدوان والحصار للإضرار بالمستهلك.

وثمن جهود وتعاون قيادتي المحافظة ووزارة الصناعة وأجهزة الأمن في تذليل مهام الرقابة على الأسواق وضبط المخالفين لتحقيق الاستقرار والجودة في السوق المحلي.