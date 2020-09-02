المشهد اليمني الأول/

ضبطت الأجهزة الأمنية التابعة لصنعاء، اليوم الأربعاء، أكبر عصابة سرقة منظمة في اليمن.

وأوضح الإعلام الأمني التابع لصنعاء، أن “العصابة التي تم الإلقاء عليها تتكون من 50 عنصرا وكانوا يقومون بجميع انواع جرائم السرقة ، وتتوزع أدوار العصابة بين متابعة الضحايا وتنفيذ السرقة ، وتصريف المسروقات”.

وأشار المصدر إلى أن الأجهزة الأمنية ضبط بحوزة العصابة “كمية كبيرة جدا من المسروقات تنوعت مابين هواتف وأسلحة وأجهزة حاسوب وغيرها”.

ووزع الإعلام الأمني لوسائل الإعلام اعترافات بعض عناصر العصابة.