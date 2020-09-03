المشهد اليمني الأول/

اعلنت خلية الاعلام الامني، عن انفجار عبوة في محافظة بابل بعد عبور رتل لشركة نقل متعاقدة مع التحالف الدولي.

وقالت الخلية في بيان ، إن “عبوة ناسفة انفجرت في محافظة بابل على الطريق الدولي السريع، بعد عبور رتل لاحدى شركات النقل المدنية المتعاقدة مع التحالف الدولي”.

وأضاف البيان أن الاستهداف “ادى أضرار بعجلة مدنية نوع هينو كانت تسير خلف الرتل بمسافة كبيرة، واصابة شخص مدني صادف وجوده الانفجار”.

وكان قد وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، الى العاصمة بغداد بزيارته الأولى إلى العراق ووصل الى بغداد قادما من بيروت حيث أمضى يومين.