المشهد اليمني الأول/

قال مصدر مسئول في المؤسسة العامة للإتصالات والشركة اليمنية للإتصالات الدولية (تيليمن) أن معظم سعات الإنترنت الدولية عادت إلى الخدمة بصورة شبه طبيعية (بنسبة 80%).

ونقلت وكالة سبأ أن المصدر أكد لها أنه يجري حالياً متابعة المزودين الدوليين لإعادة جميع السعات للوضع الطبيعي في القريب العاجل.

وأشار إلى حرص مؤسسة الإتصالات وشركة تيليمن، الكامل على انتظام خدمة الإنترنت دون إنقطاع أو بُطئ.

وكانت حوالي 60 بالمائة من سعات الإنترنت الدولية قد خرجت عن الخدمة قبل يومين بسبب قطع في أحد المسارات الدولية خارج اليمن، ما أثر على خدمة الانترنت في معظم المحافظات.