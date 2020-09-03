المشهد اليمني الأول/

نفذت قوة من الحشد الشعبي في العراق عملية أمنية بحثا عن مطلوبين ضمن المناطق الواقعة على نهر الفرات في محافظة الانبار غربي البلاد.

وذكر موقع “الحشد الشعبي” ان “قوة مشتركة من فوج الفرات الأول وحشد الغربية الأول من الحشد الشعبي وفوج طوارئ ٢ و ٢٤ولواء ٣٠ ولواء ٣٢ من الفرقة الثامنة الجيش شرعت بعملية أمنية بحثا عن مطلوبين وتفتيشا لعدد من المناطق الواقعة على نهر الفرات”.

ولفت الموقع أن العملية “شملت تفتيش قرى (جباب ونزوه والزيدية ونهيا والخور مع الجزر الواقعة على ضفتي نهر الفرات )”.

وأضاف أن “العملية اسفرت عن العثور على مضافتين وضبط دراجة نارية كان يستخدمها عناصر داعش”.