المشهد اليمني الأول/

نظمت مؤسسة الشهداء فرع محافظة صعدة اليوم الخميس العرس الجماعي التاسع لـ82 عريسا من أبناء الشهداء بالمحافظة.

وفي الحفل بارك محافظ صعدة محمد جابر عوض بحضور رئيس مؤسسة الشهداء أحمد جران للعرسان فرحتهم وسعادتهم، مثمنا الجهود المباركة التي بذلتها المؤسسة في إقامة هذا العرس الجماعي الكبير.

ونوه بالإهتمام المستمر الذي توليه مؤسسة الشهداء بأسر الشهداء والذي يأتي ترجمة لاهتمام ورعاية السيد القائد يحفظه الله.

كما ثمن حسين خليل في كلمة مؤسسة الشهداء بالجهود الكبيرة التي يوليها السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي لمؤسسة الشهداء ولأسر الشهداء وابناءهم، واشادت بكل من ساهم في إتمام هذا العرس وكل من يساند المؤسسة في رعاية أسر الشهداء.

بدورهم شكر العريس عبدالله عابد حمزة نيابة عن العرسان للسيد القائد اهتمامه الكبير بأسر الشهداء ومتابعته الدائمه، مثمنا أيضا جهود مؤسسة الشهداء في إقامة هذا العرس والاهتمام باسر الشهداء بشكل مستمر.

كما أكد الوفاء لدماء الشهداء والسير على خطاهم في مواجهة العدوان الغاشم ، لافتا إلى أن العدوان لن يستطيع إيقاف أفراح الشعب اليمني مهما بالغ في جرائمه وزاد من حصاره.

حضر الحفل قايد محور همدان بن زيد اللواء الركن يحيى عبدالله الرزامي وقيادات عسكرية وأمنية وشخصيات مجتمعية وجمع كبير من أقارب العرسان واصدقائهم.