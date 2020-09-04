المشهد اليمني الأول/

أكد البيان الختامي لاجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية رفضه المطلق لجميع المشاريع الهادفة إلى تصفية القضية الوطنية الفلسطينية وتجاوز الحقوق المشروعة.

وأدان البيان كل مظاهر التطبيع، معتبرا ذلك طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية.

وأضاف بيان الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية “من حقنا ممارسة الأساليب النضالية المشروعة كافة، وفي هذه المرحلة نتوافق على تطوير وتفعيل المقاومة الشعبية كخيار أنسب للمرحلة، دفاعاً عن حقوقنا المشروعة لمواجهة الاحتلال”.

وأكد على إقامة الدولة الفلسطينية على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة وعاصمتها القدس.

وتابع “قررنا تشكيل لجنة من شخصيات وطنية وازنة، تحظى بثقتنا جميعا، تقدم رؤية استراتيجية لتحقيق إنهاء الانقسام والمصالحة والشراكة”.