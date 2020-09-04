المشهد اليمني الأول/

نظُمت بمديريات أمانة العاصمة عقب صلاة الجمعة، وقفات إحتجاجية للتنديد باستمرار تحالف العدوان في احتجاز سفن المشتقات النفطية.

واعتبر المشاركون في الوقفات، منع وصول المشتقات النفطية جريمة حرب بحق الشعب اليمني.. مؤكدين مواصلة الصمود والثبات في مواجهة العدوان مهما كانت التضحيات.

وأكدت بيانات صادرة عن الوقفات استمرار رفد أبطال الجيش واللجان الشعبية المرابطين في الجبهات بالمال والرجال والعتاد.

وأدانت صمت وتواطؤ الأمم المتحدة إزاء استمرار تحالف العدوان في احتجاز سفن المشتقات النفطية.