المشهد اليمني الأول/

نشرت وكالة الأنباء اليمنية سبأ، السيرة الذاتية للرئيس مهدي المشاط، مستعرضة جانب من حياته، بدءاً من ولادته في محافظة صعدة مروراً بعمله كمسؤول عن ملف المفاوضات بمكتب قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي الى أن اصبح رئيسا للمجلس السياسي الأعلى .

مهدي محمد حسين المشاط (1986) قيادي يمني ينتمي إلى مكون أنصار الله، تولى رئاسة المجلس السياسي الأعلى خلفاً للرئيس صالح الصماد

ولد مهدي المشاط في قرية الرقة، عزلة ولد نوار، منطقة مران، مديرية حيدان، محافظة صعدة اليمنية في الثمانينات، حاصل على شهادة البكالوريوس إدارة أعمال، ويعد من أوائل من هتفوا بالشعار (الصرخة) المناهض للهيمنة الأمريكية الذي أطلقه السيد حسين الحوثي في 18/1/2002م.

عمل المشاط مسؤولاً عن ملف المفاوضات في مكتب السيد عبدالملك الحوثي منذ عام 2006، وبرز اسمه إعلامياً خلال توقيعه على اتفاق السلم والشراكة في الـ 21 من سبتمبر 2014م، وعضواً في مفاوضات موفمبيك التي عقدت بين القوى السياسية اليمنية برعاية جمال بن عمر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن.

وبعد الحرب العدوانية التي شنتها ١٧ دولة بقيادة السعودية واسناد ودعم الولايات االمتحدة الامريكية في 26 مارس 2015م كان المشاط عضواً في الوفد الممثل لصنعاء في المشاورات السياسية جنيف 1 وجنيف 2 في العام 2015م، والكويت 1 والكويت 2 عام 2016م.

المجلس السياسي الأعلى:

تم تعيينه عضواً في المجلس السياسي الأعلى بناءً على طلب من مكون أنصار الله في 16 مايو 2017، وتولى إدارة الملف الاقتصادي بعد تعيينه.

وبعد استشهاد صالح الصماد (رئيس المجلس السياسي الأعلى) بغارة لدول التحالف في 19 إبريل 2018م أعلن المجلس اختيار المشاط رئيساً جديداً له في 23 إبريل 2018، أدى اليمين الدستورية في مجلس النواب في 25 إبريل 2018.

ترقيته إلى رتبة مشير:

في يوم الأربعاء الموافق 25/4/2018م أقر مجلس النواب في جلسته برئاسة رئيس المجلس يحيى على الراعي، مُنح رئيس المجلس السياسي الأعلى الرئيس مهدي المشاط رتبة مشير باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتنص المادة (111) من الدستور اليمني بأن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.

منحه الماجستير في العلوم العسكرية ولقب الركن:

وفي 19/فبراير/2020 منحت الأكاديمية العسكرية العليا فخامة الأخ المشير مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة، درجة الماجستير الفخرية في العلوم العسكرية ولقب الركن.