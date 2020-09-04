المشهد اليمني الأول/

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، أمس الخميس أحكاماً بالسجن ضد دعاة وأكاديميين اعتقلوا ضمن حملة سبتمبر/ أيلول 2019.

وذكرت منظمة “القسط” الحقوقية، في تغريدة على تويتر، أنَّ الباحث والناشط عبد الله المالكي حُكم عليه بالسجن7 سنوات، بعد إدانته بتُهم منها الدفاع عن معتقلي “حسم”، وحيازة كتب غير مصرَّحة، فيما حُكم على الداعيتَين يوسف القاسم، وإبراهيم الحارثي بالسجن 5 سنوات.

وقضت المحكمة ذاتها ايضاً بالسجن 3 سنوات لكل من الإعلامي فهد السنيدي، والداعية أحمد الصويان، والداعية خالد العجيمي.