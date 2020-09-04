نظم أبناء مدينة حجة، اليوم الجمعة، وقفة قبلية حاشدة أعلنوا من خلالها النفير العام ورفد جبهات القتال بالمال والرجال وبذل المزيد من التضحيات دفاعاً عن الدين والعرض والسيادة الوطنية حتى تحقيق النصر.

واستنكر أبناء ومشائخ وأعيان حجة صمت المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إزاء جرائم وانتهاكات دول العدوان ومنعها دخول سفن المشتقات النفطية والغذاء، رغم حصولها على تصاريح أممية.

وحملوا أمريكا والكيان الصهيوني تداعيات الكارثة الإنسانية وتفاقم الأوضاع المعيشية نتيجة ممارسات وانتهاكات دول العدوان وأدواتها.

وطالب بيان صادر عن الوقفة المجتمع الدولي بالتدخل العاجل للإفراج عن السفن المحتجزة.. مجددا الرفض لأعمال التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وبارك البيان انتصارات الجيش واللجان الشعبية في محافظة البيضاء ومختلف الجبهات.. مجددين العهد بالاستمرار في رفد الجبهات بالرجال والمال والعتاد.

وقفات احتجاجية في محافظة ريمة

نظم أبناء محافظة ريمة عقب صلاة الجمعة اليوم، وقفات احتجاجية للتنديد باستمرار احتجاز قوى العدوان الأمريكي السعودي لسفن المشتقات النفطية ورفضاً للتطبيع مع الكيان الصهيوني.

وأكد المشاركون في الوقفات التي شارك فيها قيادات السلطة المحلية والإشرافية والأمنية، أن جرائم العدوان وانتهاكاته لن تزيد الشعب اليمني إلا صموداً وإصراراً وعزيمة على مواجهته.

وشددوا على ضرورة الاصطفاف والتلاحم في مواجهة العدوان وفاءً لدماء الشهداء ودفاعاً عن الأرض والعرض والسيادة الوطنية.. مؤكدين الاستمرار في دعم ورفد الجبهات بالمال والرجال وقوافل العطاء حتى تحقيق النصر.

وأدان بيان صادر عن الوقفات استمرار تحالف العدوان في احتجاز سفن المشتقات النفطية، ورفضاً للتطبيع الإماراتي مع الكيان الصهيوني.

واستنكر البيان صمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة إزاء الجرائم والمجازر التي يرتكبها تحالف العدوان بحق الشعب اليمني للعام السادس واحتجازه لسفن المشتقات النفطية.

وندد بإعلان النظام الإماراتي التطبيع مع الكيان الصهيوني ومحاربة وشن الحروب على الشعوب العربية والإسلامية خدمة للعدو الإسرائيلي الغاضب.

مديريات محافظة صنعاء

نظمت في مديريات محافظة صنعاء اليوم عقب صلاة الجمعة، وقفات إحتجاجية تنديدا باستمرار تحالف العدوان في احتجاز سفن المشتقات النفطية.

واستنكر المشاركون في الوقفات صمت الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية تجاه معاناة الشعب اليمني.. مؤكدين أن استمرار احتجاز سفن الوقود والدواء والغذاء، انتهاكا سافرا لكل الأعراف والقوانين الدولية.

ولفتوا إلى أن إمعان تحالف العدوان في احتجاز سفن المشتقات النفطية يهدف إلى تعطيل الأنشطة الاقتصادية والخدمية ومضاعفة معاناة الشعب اليمني.

وحملت بيانات صادرة عن الوقفات، دول تحالف العدوان المسؤولية عن التداعيات الكارثية على مختلف القطاعات الخدمية نتيجة الاستمرار في احتجاز سفن المشتقات النفطية.

وطالبت المجتمع الدولي التدخل لإيقاف الممارسات التعسفية لتحالف العدوان والسماح بدخول السفن المحملة بالمشتقات النفطية.

وقفات في الحديدة