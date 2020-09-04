المشهد اليمني الأول/

أصيب أربعة أطفال ورجل بجروح، اليوم الجمعة، في غارات جوية لطيران العدوان الأمريكي السعودي على مديرية ماهلية في محافظة مأرب.

وأوضح مصدر محلي أن طيران العدوان شن عدة غارات جوية على محال تجارية في قرية العرضية بمديرية ماهلية ما أدى لإصابة أربعة أطفال ورجل بجروح .. مشيرا إلى أن اثنين من الأطفال الجرحى إصابتهم بليغة.

وفي السياق شن طيران العدوان 5 غارات على مناطق متفرقة من مديرية ماهلية بأرب و7 غارات على مديرية ولد ربيع في محافظة البيضاء.

وكانت مدفعية الجيش السعودي قد استهدفت اليوم بعدد من القذائف منطقة آل الشيخ بمديرية منبه بصعدة.