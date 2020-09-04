المشهد اليمني الأول/

قصفت طائرة اماراتية من دون طيار مواقع لقوات الفار هادي في محافظة أبين جنوبي الي ما ادى الى سقوط قتلى وجرحى.

وافاد مراسل العالم في اليمن ان الغارات الاماراتية على مواقع مرتزقة الفار هادي المدعوم من السعودية تزامنت مع معارك عنيفة تخوضها هذه القوات ضد ما يسمى بقوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتيا في الشيخ سالم.

واتهمت مصادر اعلامية عناصر حزب الاصلاح بالمشاركة في هذه المعارك الى جانب قوات الفارهادي.

وافادت هذه المصادر باندلاع معارك واشتباكات عنيفة بين الطرفين في عدة مناطق وتتركز حاليا المنطقة بين زنجبار وشقرة في ابين، واشارت المصارد الى مقتل وجرح العشرات.