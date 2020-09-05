المشهد اليمني الأول/

قرر مجلس الأمن والدفاع في السودان إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، بسبب الفيضانات التي أودت بحياة 99 شخصاً هذا العام، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية صباح السبت.

وقالت وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية لينا الشيخ، إن معدلات الفيضانات والأمطار المسجلة هذا العام تجاوزت الأرقام القياسية.

وفي التفاصيل، قرر المجلس اعتبار السودان منطقة كوارث طبيعية، إذ نقلت الوكالة الرسمية عن وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية أن معدلات الفيضانات والأمطار المسجلة هذا العام تجاوزت الأرقام القياسية المسجلة في عامي 1946 و1988، مع توقعات باستمرار مؤشرات الارتفاع.

وذكرت الوكالة أن المجلس أعلن أيضاً تشكيل لجنة عليا برئاسة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لمواجهة تداعيات الفيضانات في خريف العام الجاري.

وبحسب الشيخ، فإن الفيضانات أسفرت أيضاً عن إصابة 46 شخصاً، وتضرر أكثر من نصف مليون فرد وانهيار كلي أو جزئي لأكثر من مئة ألف منزل.