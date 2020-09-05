المشهد اليمني الأول/

أعلن البنك الدولي أنه أخطر الحكومة اللبنانية بإلغاء صرف 244 مليون دولار كانت مخصصة لتنفيذ مشروع سد بسري.

وأوضح أن قرار إلغاء القرض اللبناني سيسري على الفور نتيجة عدم استكمال المهمات اللازمة لبناء السد المخصص لتزويد العاصمة بيروت بالمياه من نهر الليطاني.

وفي حزيران/يونيو عُلّق العمل بسدّ بسري جزئياً، بعد إثارة البنك مخاوف حيال عملية التنفيذ، وأمهل البنك لبنان حتى 4 أيلول/سبتمبر للعمل على حلول لمواضيع محددة تتعلق بالتشغيل والصيانة وحماية البيئة.

وكان من المقرر بناء هذا السدّ في منطقة وادي بسري، على بعد ثلاثين كيلومتراً جنوب العاصمة اللبنانية. ويُتوقع أن يؤمن المشروع مياه الشفة لـ1,6 مليون نسمة في منطقة بيروت الكبرى.

ورغم تطمينات سابقة من الحكومة اللبنانية والبنك الدولي إلا أن ناشطين بيئيين ومزارعين يعربون عن خشيتهم من تداعيات بناء السدّ، لما سيترتب عنه من مصادرة عدد كبير من الأراضي الزراعية وقطع آلاف الاشجار والقضاء على تنوع بيولوجي لافت يميز تلك المنطقة.