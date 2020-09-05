المشهد اليمني الأول/

ناقش رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم بصنعاء مع رئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس، عدداً من القضايا المشتركة بين.

وتطرق اللقاء إلى خطة عمل الشورى للفترة المتبقية من العام الجاري وما تضمنته من أنشطة من بينها ما يتصل بتوجيهات عليا وأُخرى تتصل بمتابعة سير إجراءات حماية صنعاء القديمة من أضرار السيول وكذلك أوضاع الصيادين وحقوق الإنسان والشباب والرياضة بالإضافة إلى تقرير حول الأوضاع الاقتصادية والمالية.

وأكد رئيس الوزراء طبيعة الدور التكاملي الدستوري بين المجلسين وأهميته الكبيرة في ظل ما يمر به الوطن من عدوان وحصار.. مشيدا بالشخصيات القيادية والكوادر ذات الخبرة العالية من أعضاء مجلس الشورى الذين يعدون خير رديف لإخوانهم أعضاء مجلس الوزراء.

فيما عبر رئيس مجلس الشورى، عن الشكر لرئيس الوزراء وتفاعله مع نشاط المجلس ومخرجاته بإحالة عدد من التقارير المرفوعة من مجلس الشورى إلى الوزارات المعنية.. معتبرا ذلك تجسيداً للشراكة بين المجلسين على نحو عملي.