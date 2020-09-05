المشهد اليمني الأول/

أعاد مباحث العاصمة اليوم السبت 5 سبتمبر عددا من المسروقات الى اصحابها.

واوضح مدير مباحث العاصمة العقيد محمد وهاس أن الممتلكات التي أعيدت إلى أصحابها هي من ضمن المسروقات التي وجدت بحوزة عصابة السرقة المنظمة التي أعلن مباحث العاصمة عن ضبطها مؤخرا، وتشمل أسلحة نارية مختلفة وجنابي ثمينة وأجهزة كمبيوتر محمول وغيرها.

وأشار العقيد وهاس إلى أن عددا كبيرا من المواطنين تعرفوا على ممتلكاتهم المسروقة من خلال الصور التي نشرها الاعلام الأمني للمضبوطات وقد أعيدت لإصحابها الذين اثبتوا ملكيتهم لها بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

من جانبهم عبر المواطنون عن فرحتهم الغامرة لاستعادة ممتلكاتهم ، كما عبروا عن شكرهم وتقديرهم البالغين لرجال الأمن لضبطهم عصابة السرقة وارجاع ممتلكاتهم.

وأكدوا أن وزارة الداخلية تحقق نجاحات كبيرة وغير مسبوقة، تمثلت في ضبط الجريمة وتحقيق الأمن الاستقرار في كل المحافظات والمناطق الحرة التي يديرها المجلس السياسي الأعلى.