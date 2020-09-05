المشهد اليمني الأول/

دشن اتحاد الإعلاميين اليمنيين بدعم من جامعة جينيس للعلوم والتكنولوجيا اليوم بصنعاء دورة تدريبية بعنوان “الصحافة الانجليزية.. التركيز والتنفيذ” تستمر خلال الفترة من 5 سبتمبر حتى 9 سبتمبر الجاري وبمشاركة 15 إعلاميا وإعلامية من مختلف المؤسسات الإعلامية الوطنية.

وأوضح أمين عام اتحاد الإعلاميين اليمنيين حسن حمود شرف الدين أن الدورة التدريبية التي تستمر خمسة أيام تهدف إلى إكساب 15 إعلاميا وإعلامية من مختلف وسائل الإعلام معارف و مهارات الكتابة الصحفية باللغة الانجليزية.

وأشار أمين عام الاتحاد إلى أهمية الدورة التي تأتي ضمن أنشطة الاتحاد للعام 2020م في تطوير مهارات الصحفيين في كتابة التقارير والمقالات لنقل معاناة الشعب اليمني والتواصل مع العالم الخارجي بلغته العالمية.

كما أن الدورة التدريبية تهدف لتعزيز مهارات الإعلاميين في مجال الصحافة الإنجليزية بشكل إعلامي محترف يواكب التطور الحاصل في وسائل الإعلام العالمية.

وأكد شرف الدين أن أي مؤسسة وطنية بحاجة إلى تأهيل كوادر إعلامية في كيفية مخاطبة الوسائل الإعلامية العالمية والتنسيق معها لإيصال مظلومية الشعب اليمني ونقل رسائل معاناتهم إلى العالم في ظل ما تمر به البلاد من عدوان غاشم.

من جانبه أشار مدرب الدورة ناصر الربيعي إلى أن أهمية الدورة التدريبية تأتي في إطار تمكين الإعلاميين من تطوير قدراتهم والتعامل مع الوسائل الإعلامية العالمية خاصة ما يتعلق بالفنون الصحفية باللغة الانجليزية.