المشهد اليمني الأول/

نقل مصدر محلي أن سفينة إماراتية جديدة وصلت إلى ميناء سقطرى الخاضع لسيطرة قوات المجلس الانتقالي.

وأوضح المصدر لقناة الجزيرة أنه لا يعرف طبيعة حمولة السفينة، لكنه أكد بأن سقطرى باتت تحت سيطرة الإمارات بشكل كامل.

يأتي ذلك فيما نفذ أبناء محافظة سقطرى وقفة احتجاجية رفضاً لسيطرة مليشيا الانتقالي المدعوم إماراتيا على الجزيرة.

وأكد المحتجون من أبناء مركز قبهاتن في المنطقة الغربية في المحافظة استمرارا فعاليات الرفض الشعبي في الارخبيل.

وطالب المحتشدون بسرعة عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه، مشيرين إلي ان الحياة المعيشية لأبناء سقطرى باتت صعبة.. موضحين أن مصالح الناس توقفت وارتفعت الأسعار وبرزت المظاهرة المسلحة وغاب الأمن في الجزيرة.

وعبر أهالي مركز قبهاتن عن رفضهم لأي خطوات لإنشاء قواعد عسكرية تابعة للكيان الإسرائيلي ووكلائهم في الوطن العربي، مؤكدين بأن التطبيع مع الكيان الصهيوني يعد خيانة لقضية الأمة العربية والإسلامية.