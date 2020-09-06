المشهد اليمني الأول/

انتقد وزير الإعلام اليمني “ضيف الله الشامي”، دور الأمم المتحدة السلبي في الحرب على اليمن، قائلا إنها تدمر الانسانية وتقتل الطفولة وتمزق الروابط البشرية، وترفع بنفس الوقت شعار الحرية والانسانية وحقوق الانسان.

وكتب الشامي في تغريدة على تويتر: “منذ اللحظة الأولى لانطلاقة العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على اليمن كانت الأمم المتحدة شريك أساسي ورئيسي في العدوان ودورها السلبي أسوأ من القوة العسكرية، فهي تدمر الإنسانية وتقتل الطفولة وتمزق الروابط البشرية وهي في نفس الوقت ترفع زيفا شعار الحرية والانسانية وحقوق الإنسان”.