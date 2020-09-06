المشهد اليمني الأول/

انتهى الانصار من المرحلة الاولى في مأرب ( مرحلة التطويق )بنجاح بعد سيطرتهم على مديرية ماهلية وبعد ان وصلوا الى رحبة وحريب من جهة ومن جهة اخرى بعد ان وصلوا الى مقربة من طريق العبر !!

مااستطيع قوله انهم انجزوا المرحلة الاولى بنجاح!! وهذا ماكنت اتوقعه رغم الاسناد الجوي الكثيف من قبل طائرات العدوان للاصلاح من اجل المحافظة على مواقعه دون جدوى !!

ماسيحدث في الايام القادمة هو تنفيذ المرحلة الثانية والتي تسمى مرحلة الخنق وفيها سيتم السيطرة على الطرق الواصلة بين مارب وشبوة ومأرب وحضرموت ناريا او مباشرة لمنع وصول اي امدادات اصلاحية عسكرية او بشرية من اي محافظة اخرى!!

لقد ادرك التحالف خطورة الموقف على الارض فعمد الى سحب الاسلحة والاليات العسكرية الحديثة التي لايريدها ان تقع في يد الجيش واللجان لان مرحلة الخنق لامفر منها وليس في مقدوره منعها !!

لاشك ان الذي هرب في المرحلة الاولى كان اوفر حظا من الذي سيحاول الهرب خلال المرحلة الثانية فقد لايحالفه الحظ ويجد نفسه في نقطة تتبع الانصار وسط الطريق العام !!

لا اظن ان المرحلة الثانية ستطول فقد باتت على مرمى حجر!!، اما الاخطر فهو الذي سيحدث بعد الخنق حيث سينتقل الجيش الى مرحلة عزل مأرب تماما عن المحافظات المجاورة حتى عبر الطرق الترابية وحينها ستبدأ عمليات القضم والبلع والهضم بكل سهولةويسر!! لافكاك!!

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علي الصنعاني