المشهد اليمني الأول/

أدانت رابطة علماء اليمن ورفضت ما أقدمت عليه الصحيفة الفرنسية من الإساءة والتطاول على مقام رسول الله ونعتبر ما نشرته عملا مجرما يستفز مشاعر المسلمين.

وقالت رابطة علماء اليمن أن تكرار إعادة نشر الرسوم المسيئة لرسول الله ومشروعه الإلهي العادل يدل على مدى كراهية هؤلاء ومن يقف وراءهم للإسلام ورموزه.

وأضافت رابطة علماء اليمن أن الحكومة الفرنسية مطالبة بمحاسبة الصحيفة والمسؤولين عنها وعلى الأنظمة الإسلامية رفض هذه التصرفات والضغط للاعتذار للأمة الإسلامية.

إدانة تمهيد التطبيع

كما أدانت رابطة علماء اليمن ما أقدم عليه خطيب الحرم المكي من تمهيد للتطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب.

وقالت رابطة علماء اليمن أن خطيب الحرم المكي وظف بعض الروايات توظيفا يهدم ثوابت الإسلام ويلغي محكمات القرآن ويبرر للنظامين السعودي والإمارتي الخطوات التطبيعية.

وأضافت رابطة علماء اليمن أن التمهيد للتطبيع فعل لا ينبغي السكوت عليه وهو دليل على عدم أهلية النظام السعودي وعلماء بلاطه أن يتولوا على الحرمين الشريفين.