المشهد اليمني الأول/

حيا رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، الدور الوطني لأبناء محافظة البيضاء قيادات وأعيان ومواطنين في مواجهة العدوان ومرتزقته وإسنادهم للجيش واللجان الشعبية في تطهير المحافظة من القوى الإرهابية.

وأكد رئيس الوزراء خلال لقائه اليوم وكيل محافظة البيضاء توفيق الجهمي وعدد من المسئولين والمشائخ والأعيان من أبناء المحافظة، أهمية الانتصار النوعي الذي أنجزه الجميع مؤخرا بتطهير المناطق التي سيطرت عليها القاعدة وداعش في البيضاء منذ سنوات.

وناقش اللقاء سير العمليات العسكرية في محافظة البيضاء وما تمثله من أهمية كبيرة في إطار عملية تعزيز الصمود الوطني ومواجهة تحالف العدوان وعملائه ومرتزقته والأدوار الفاعلة لأبناء المحافظة في دعم الجيش واللجان الشعبية والمشاركة في العمليات القتالية.

وكان الجميع قد قرؤوا فاتحة الكتاب على أرواح شهداء الوطن من رجال الجيش واللجان الشعبية والمتطوعين الذين ارتقت أرواحهم إلى بارئها وهم يدافعون عن الوطن وحياضه.