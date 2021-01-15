المشهد اليمني الأول

نجحت جهود قبلية قادها المشائخ نصر أبو شوارب وشوقي الصلاحي وأمين عام محلي محافظة المحويت الدكتور علي الزيكم ويحيى صلاح وسلطان أبو عوجاء في إنهاء قضية قتل بين آل الخدر وآل المرح وقعت أحداثها قبل أسبوع.

وفي الصلح القبلي أعلن أولياء دم المجني عليه أحمد أحمد يحيى الخدر من مديرية حفاش محافظة المحويت العفو عن الجاني محمد خالد المرح من قبيلة أرحب بمحافظة صنعاء لوجه الله وتشريفاً للحاضرين.

وأشاد الشيخ نصر أبو شوارب بموقف أولياء الدم في العفو والتنازل عن القضية، والذي يعكس قيم التسامح والوفاء.. مثمناً جهود كل من ساهم من مشائخ وأعيان قبيلة أرحب وقبائل المحويت في إنهاء القضية وإغلاق ملفها إلى الأبد.

ودعا إلى تضافر الجهود لحل القضايا المجتمعية والمساهمة في تعزيز الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي وتعزيز صمود الجبهة الداخلية تنفيذاً لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي بهذا الشأن.

وثمن الحاضرون موقف أولياء الدم في العفو عن الجاني لوجه الله.. مشيدين بجهود المشائخ شوقي الصلاحي وعلي الزيكم ويحيى صلاح وعبدالله الورد وكافة مشائخ المحويت في السعي لإصلاح ذات البين وتجنيب إثارة الفتنة بين أبناء القبيلتين.

من جانبهم أشاد أولياء الدم بالجهود التي بذلتها لجنة الوساطة ومشائخ المحويت في تقريب وجهات النظر وصولاً إلى إنهاء القضية ودرء الفتنة. حضر الصلح القبلي عدد من مشائخ وأعيان وابناء قبائل حاشد وبكيل والمحويت وأرحب.