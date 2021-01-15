المشهد اليمني الأول

نقلت صحيفة عربية عن مصادر مقربة من حزب الإصلاح الاخوانية في اليمن، تفاصيل من لقاء جرى بين الملك سلمان بن عبدالعزيز والفار هادي برفقة وفد قيادي من حزب الإصلاح نهاية الأسبوع الماضي بناء على طلب المرتزقة هادي وقيادات الاخوان.

وأشارت صحيفة البناء القومية اللبنانية أن سلمان وبخ الفار هادي وكان غاضباً جداً في ذلك اللقاء لدرجة انه اتهم هادي وقادة الإصلاح بقلة الرجولة وعدم الكفاءة.

وبحسب الصحيفة فإن سلمان تهكم عليهم وأكد أنه ومنذ خمس سنوات ونحن ندعمكم بالسلاح والطيران والأموال والرواتب لعشرات الآلاف من الأشخاص دون جدوى ولم تحرزوا أي نصر ولم تربحوا أي معركة.

ووجه سلمان كلامه على الفار هادي: ان مارب على وشك السقوط وان شبوة سوف تلحقها ولم يعد هناك سبب لوجودك على راس الدولة. ولم يتجرأ أحد على الرد على كلام الملك سلمان سوى أن الفار هادي تمنى للملك طول العمر وتعهد له بالعمل على تغيير الواقع الميداني وعليه ان ينتظر أخبار سارة.