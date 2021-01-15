المشهد اليمني الأول

دعا عضو المجلس السياسي الاعلى محمد علي الحوثي النائب العام القاضي نبيل ناصر العزاني لتشكيل لجان لاستلام شكاوى المواطنين ضد اعضاء وموظفي النيابة.

الأخ النائب العام

يتم تشكيل لجان لاستلام شكوى الأخوة المواطنين ضد أعضاء وموظفي النيابة

وتحدد أماكن لكل لجنة ومواعيد استقبالها الشكاوى قبل نزول اللجان

بثلاثة أيام على الأقل

ويحدد في الإعلان عدد أيام استقبال الشكاوى حتى يكون لدى الأخوة المتقدمين معرفةبذلك

#امريكا_تصنع_مجاعة_اليمن — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) January 14, 2021

ودعا محمد الحوثي لتحديد أماكن لكل لجنة ومواعيد استقبالها الشكاوى قبل نزول اللجان بثلاثة أيام على الأقل. واشار الى ضرورة وضع اعلان عن عدد أيام استقبال الشكاوى حتى يكون لدى الأخوة المتقدمين معرفة بذلك.

واكد محمد الحوثي ايضا على ضرورة اعلام أي متقدم ضد أعضاء او موظفي النيابة بان أي شكوى بغير أدلة مثبته يعتبر أدلة كيدية.. على غرار ما تم بحق الشكاوى ضد الامناء.

كما يتم اعلام أي متقدم ضد أعضاء او موظفي النيابة بان أي شكوى بغير أدلة مثبته يعتبر أدلة كيدية و لا يتم استقبال الشكوى إلا يدا بيد وليس عبر أي وسيلة تواصل ويفتح محضر تتخذ فيه الإجراءات بما يحقق للمواطن العدالة ويحافظ على المشكو به من التهم الكيدية #امريكا_تصنع_مجاعة_اليمن — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) January 14, 2021

كما اكد الحوثي بان لا يتم استقبال الشكوى إلا يدا بيد وليس عبر أي وسيلة تواصل ويفتح محضر تتخذ فيه الإجراءات بما يحقق للمواطن العدالة ويحافظ على المشكو به من التهم الكيدية.