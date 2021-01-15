المشهد اليمني الأول

انطلقت صباح اليوم الجمعة المرحلة الأولى من مناورات الرسول الأعظم (ص)، برمز يا فاطمة الزهراء (ع)، بإطلاق مكثف للصواريخ الباليستية ارض – ارض وبمشاركة طائرات مسيرة هجومية قاصفة في عموم منطقة الصحراء الوسطى الإيرانية.

وفي هذه المرحلة من مناورات الرسول الأعظم التي أقيمت بحضور القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي، وقائد القوة الجوي فضائية بالحرس الثوري العميد أمير علي حاج زاده وعدد من كبار القادة والمسؤولين في القوات المسلحة، تم استخدام جيل جديد من الصواريخ الباليستية أرض – أرض وطائرات مسيرة في هجوم مشترك على قاعدة معادية افتراضية وتدمير جميع الأهداف المحددة سلفا.

وبعد أن هاجمت الطائرات المسيرة الهجومية القاصفة التابعة للقوة الجوفضائية للحرس الثوري، الدرع الصاروخي الافتراضي للعدو من جميع الاتجاهات ودمرت الأهداف بالكامل، تم إطلاق عدد كبير من الصواريخ الباليستية من الجيل الجديد للحرس الثوري من طراز ذو الفقار وزلزال ودزفول على المحددة، ووجهت ضربات قاتلة بقاعدة العدو الافتراضي.

وتم تزويد هذه الصواريخ برؤوس حربية قابلة للانفصال ولها القدرة على توجيهها خارج الغلاف الجوي، فضلاً عن القدرة على تعطيل الدرع الصاروخي للعدو واختراقه.