المشهد اليمني الأول

مستجدات معركة مـأرب الشرسة في الساعات الأخيرة

أفادت مصادر عسكرية ميدانية في مـأرب، عن أن الجيش واللجان الشعبية واجهت وكسرت زحف واسع لمرتزقة العدوان السعودي على مواقع للجيش واللجان الشعبية في جبل مراد.

وأفادت المصادر عن اتخاذ الزحف مسارين في جبل مراد بمـأرب، وقد استمر لأكثر من 10 ساعات دون تحقيق اي تقدم لمرتزقة العدوان.

وأكدت المصادر أنه تم خلال الزحف التنكيل بالعدوان ومرتزقته، من خلال احراق وتدمير 4 اليات عسكرية بينهن مدرعة بصاروخ موجه.

كما أفادت المصادر عن تكبد مرتزقة العدوان خسائر فادحة، وقتل وجرح العشرات من المرتزقة بينهم قيادات كبيرة، كما نتج عن كسر الزحف محاصرة مجاميع من مرتزقة العدوان وأسر العشرات منهم.

وأكدت المصادر عن فشل طيران العدوان في فك الحصار عن مجاميعه المرتزقة، حيث شن عشرات الغارات دون جدوى.